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受困義大利！英國醫師目睹疫區慘況籲「效法封鎖」：就像在打仗

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▲義大利,米蘭,火車站,封鎖,封城,新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利9日宣布全國封鎖，憲兵駐守米蘭火車站執行出入管制。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

義大利總理孔蒂9日宣布全國封鎖，遏止新冠肺炎，疫情最為嚴重的北部地區經濟受創，也出現醫療資源不足的情況。來自英國的醫師希拉爾（Mohamed Abu Hilal）在義北工作，目睹當地現況，他11日呼籲其他國家也效法這些防疫措施，「新冠肺炎非常嚴重，感覺像是在打仗！人們正在死去。」

希拉爾曾任職英國國民保健署（NHS）醫師，之後來到義北的布雷西亞（Brescia）工作，如今也因禁令受困。他呼籲各國政府效法封鎖等防疫措施，「新冠肺炎非常嚴重，感覺像是在打仗！人們正在死去，不只是老年人，病床都滿了。政府必須關閉、暫停一切，準備病床、呼吸器、藥物、醫師與護理師。人們應該待在家裡！」

義大利目前累計15,113例、1,016死，成為歐洲疫情重災區。總理孔蒂（Giuseppe Conte）於9日宣布全國封鎖，禁止所有公共活動。電影院、健身房跟酒吧紛紛關閉，喪葬與婚宴被取消，運動賽事也宣告暫停。

▲新冠肺炎,新冠病毒,義大利。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利北部疫情嚴重，出現醫療資源不足的情況。（圖／達志影像／美聯社）

義大利北部地區疫情嚴重，出現醫療資源不足的情況。倫巴底（Lombardy）的加護病房協調員佩森蒂（Antonio Pesenti）向CNN透露，病患像是「海嘯」一般湧入，儘管院方努力騰出床位，仍「被迫在走廊上實施重症治療」，當地醫療保健系統「只差一步就要崩潰」。

加瓦扎尼人道主義醫院（Humanitas Gavazzeni Hospital）的醫師麥奇尼（Daniele Macchini）也在臉書上透露，「戰爭真的爆發了，不分日夜持續戰鬥，篩檢結果現在一個接著一個出爐，陽性、陽性、陽性。急診室彷彿要被壓垮了。」

▲▼ 義大利羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

▲義大利疫情嚴重，首都羅馬展開防疫作業，身穿防護衣的工作人員正準備對建築物消毒。（圖／路透）

由於醫療資源短缺，醫療人員被指示，必須考慮病患的年紀與生存機率，決定是否施以治療。醫師薩拉羅利（Christian Salaroli）向《布魯塞爾時報》（Brussels Times）透露，「如果一個介於80歲至95歲的人出現嚴重呼吸道衰竭，我們很有可能不會採取行動。」

《太陽報》報導，羅馬當局要求歐盟提供緊急資源，卻未獲得積極回應，指控援助行動遲緩。義大利駐聯合國大使馬薩里（Maurizio Massari）說，「義大利已經要求啟動歐盟的民事保護機制，提供個人防護醫療裝備。但不幸的是，沒有一個歐盟國家回應委員會的呼籲，只有中國做出雙邊回應，這顯然不是歐盟團結的良好跡象。」

►義大利醫建議救治採「戰時順序」　年輕較健康者優先

►義大利全境封鎖！倫巴底醫護：「病患如海嘯湧入」醫療體系差一步崩潰

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