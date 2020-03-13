聖母峰封山！尼泊爾政府宣布「明起取消所有入山證」直到4/30

▲許多登山客攀爬聖母峰，來到攻頂前的最後一段路程，魚貫在稜線上前行。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

新冠肺炎（Covid-19）疫情全球擴散，尼泊爾目前累計1例確診，政府宣布，3月14日至4月30日將封閉聖母峰（Mount Everest），所有已經發放以及尚未批准的入山許可證都將被取消。此外，當局也暫停發放旅遊簽證，建議仍必須入境的外籍人士隔離檢疫14天。

根據BBC，尼泊爾政府宣布，有鑑於新冠肺炎疫情爆發，自3月14日至4月30日取消所有入山許可證。總理辦公室的秘書比達里（Narayan Prasad Bidari）表示，「目前為止，所有已經發放或者還沒有批准的許可證將被取消。」報導指出，當地登山嚮導雪巴人（Sherpas）也將受到影響。

尼泊爾目前累計1起確診，但是鄰近的印度已出現73例，政府先前就要求民眾避免大型集會，包括婚宴與公共活動等等，如今也決定4月30日前停止發放所有旅遊簽證，建議無法避免入境的外籍人士隔離檢疫14天。

根據《加德滿都郵報》（Kathmandu Post）報導，來自世界各地的登山客每年前來挑戰聖母峰，必須向當局繳交1.1萬美元（大約新台幣33萬）的費用。尼泊爾政府透過發放入山許可證，每年賺進400萬美元（大約新台幣1.2億），成為主要收入來源之一。

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