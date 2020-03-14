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比爾蓋茲宣佈「離開微軟董事會」　PO文：該是卸任的時候了

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▲▼奪回世界首富榜的比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

▲比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

微軟公司（Microsoft）13日震撼宣佈，創辦人兼技術顧問比爾蓋茲 (Bill Gates) 即將離開董事會，同時也將從巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway)董事會卸任，未來將把更多時間用於慈善事業。不過比爾蓋茲仍將繼續擔任執行長納德拉（Satya Nadella）和公司其他高層的技術顧問。

綜合外媒報導，比爾蓋茲在LinkedIn 上po文表示，「我決定退出微軟和波克夏海瑟威董事會，會利用更多時間在慈善事業上，包括全球健康、發展、教育和氣候變遷等議題上。我認為，微軟和波克夏海瑟威的董事會從沒有像現在如此強大，因此該是卸任的時候了。」

比爾蓋茲同時強調，「退出微軟董事會並不意味著退出公司，微軟是我的畢生心血，我將繼續與納德拉和技術高層領導保持聯繫，幫助微軟塑造宏偉的願景並實現其目標，我比過去任何時候都感到樂觀。」

▲微軟（Microsoft）創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）。（圖／CFP）

▲作為微軟最大的股東之一，比爾蓋茲持有1.36%的股份。（圖／CFP）

比爾蓋茲與保羅艾倫（Paul Allen）於1975年共同創辦微軟，艾倫已於2018年去世，由蓋茲擔任首席執行長直到2000年，隨後由鮑默（Steve Ballmer）接任。微軟現任執行長納德拉於2014年2月接任。

比爾蓋茲2014年卸任微軟董事會主席，但他從2008年開始，就將把多時間和精力投入到他和妻子梅琳達成立的基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）。微軟於1986年上市，如今已成為全球市值最高的公司之一，市值達1.21兆美元（約新台幣36.46兆元）。

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