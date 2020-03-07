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佛心企業！六大科技公司宣布在家辦公　承諾給予計時員工正常薪資

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▲▼新冠肺炎,新冠病毒,武漢肺炎,武漢病毒,COVID-9。（圖／路透社）

▲ 各大科技公司宣布員工要在家辦公，防止病毒擴散。（示意圖／路透社）

記者李瑞瑾／綜合報導

亞馬遜、蘋果、谷歌、臉書、微軟和推特等科技巨頭，為防止新冠病毒（COVID-19）造成大規模感染，紛紛要求員工在家辦公，針對無法在家達成任務的計時人員（如廚師、司機或門衛等），也都承諾向他們支付正常工資。

據外媒The Verge報導，上述六家科技以及許多其他公司，都要求員工在家工作，以防止新冠病毒傳播。不過被迫在家工作可能會影響像廚師、貨車司機這樣的計時人員，因這些工作無法遠程執行；但即使這些工人必須待在家中，他們仍然會獲得報酬。

The Verge整理了六大科技公司的計時員工薪資政策。其中微軟在部落格文章中提及，因意識到失去工作對計時員工可能造成的困難，因此決定在此期間，繼續向所有提供計時服務的員工們支付正常薪資，這與是否需要他們的全面服務無關。

Facebook在給TechCrunch的一份聲明中表示，它們正在與供應商緊密合作，優先確保團隊的健康和安全。儘管員工因辦公室關閉，需在家中自主工作，但Facebook仍將支付那些無法在家工作的派遣工人的薪資。

亞馬遜在給Axios的一份聲明中指出：「在要求員工在家中工作期間，我們將繼續向所有我們西雅圖和Bellevue園區的時薪僱員支付薪資，從食品服務、保安人員到看門員工。此外，我們將為在我們擁有的建築物內運營的當地小型企業提供一個月的租金補貼，以在此期間為他們提供支持。」

谷歌、推特以及蘋果公司也都表示，將給時薪員工正常薪資。

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