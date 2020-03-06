美國四大科技巨頭防疫大作戰！　下令西雅圖地區員工「在家辦公」

▲新冠肺炎(COVID-19)疫情在美國也逐漸擴散。（圖／路透）

記者謝仁傑／綜合報導

根據THE VERGE報導，許多科技公司都已要求西雅圖地區的員工在家工作，以防止新冠肺炎（COVID-19）的擴張，當中包括亞馬遜、微軟、Google、Facebook等科技巨頭。其中，亞馬遜和Facebook在得知西雅圖有員工確診後，皆已關閉當地的辦事處。

新冠肺炎疫情在美國逐漸蔓延，包括加州和紐約，華盛頓甚至首度傳出感染惡化的現象，該州現至少增至70例確診及10例死亡病例。報導統計，目前全球已有97,000例確診，其中更有3,300多人死亡。

亞馬遜、微軟、Google、Facebook四間企業，目前對西雅圖的辦公政策方針如下：

1. 3月2日傳出一位西雅圖員工確診後，亞馬遜已告知西雅圖和附近地區的員工，建議員工3月底前都在家辦公。

2. Google要求華盛頓的員工必須具備遠距工作能力，並禁止員工將訪客帶進當地辦事處。

3. Facebook在承包商確診感染新冠病毒後，已關閉其中一個西雅圖辦事處，且鼓勵其他5000名員工3月底前自行在 家辦公；此外並限制社交訪問者進入其辦公室。

4. 微軟主動允許位於西雅圖和舊金山辦事處的員工，3月25日之前自行在家辦公。



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