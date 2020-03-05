　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

搭飛機也要AI一下　華航客服導入微軟聊天機器人

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼華航導入微軟聊天機器人。（圖／台灣微軟提供）

▲華航導入微軟聊天機器人。（圖／台灣微軟提供）

記者邱倢芯／台北報導

近年來，許多企業都開始尋求數位轉型的契機，就連台灣老字號的航空公司華航也不意外；台灣微軟今（5）日宣布了一項與華航的合作案，華航導入微軟Azure雲端平台的AI認知服務，啟用智慧客服機器人，從航空資訊查詢開始，逐步完善票務處理的智慧化與數位化，有效提升顧客體驗與員工生產力。

據了解，航空業碰到的客服問題五花八門，即便是常見問答也會依不同個案延伸更多提問，增加智慧系統建置挑戰。微軟認為，自家的認知服務可提供市面上特定領域AI功能組合，涵蓋決策、語言、語音、辨識、網路內容搜尋五大類，並整合機器學習技術和建置所需的基礎架構，大幅降低企業導入AI門檻。華航開發人員毋須另外修習知識即可迅速部署，滿足旅客多元的情境需求。

而在華航方面，華航自2003年成立國內航空業第一間客服中心以來，希望提供旅客最便捷的服務。然而傳統的語音互動系統（IVR）需冗長的層層轉接，而一般採自然語言處理（NLP）的對話機器人則又只能基於規則和資料庫中的有限關鍵字做出回應，缺乏人本溫度。

而新導入的華航智慧客服機器人採用了微軟認知語言理解服務（LUIS），以機器學習為基礎，將自然語言理解建置於應用程式、機器人和IoT裝置中，結合Azure認知搜尋，華航智慧客服機器人能從非結構化文字中擷取意義，以媲美人類的精準回覆極大化客服效益。

ET快訊
澳洲58歲確診男「3/3搭長榮台灣飛布里斯本」　指揮中心回應
12秒狠K影片曝光！蔡阿嘎遭黑衣人「敲腿痛擊」　險摔緊抱孕妻
蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！跛腳還先伸手護妻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

婦女節將至　Apple TV、App Store、Apple Watch都有慶祝活動

搭飛機也要AI一下　華航客服導入微軟聊天機器人

小米10新開發版本無法正常開機　官方：已停止版本推送

蘋果推播通知解禁！App經用戶同意可發送廣告推播

導入區塊鏈應用　HTC發表新款EXODUS 5G Hub網路分享器

行動指令「Hey Google, read it！」 　Google助理可用42種語言為您朗讀

爆料達人預告蘋果將推新款iMac和Mac mini　3月發表會可能改線上直播

Mac版Messenger App推出啦！法國、墨西哥、波蘭等國測試中

彭博：蘋果維修替代iPhone缺貨2到4周　疫情導致維修零件短缺吃緊！

Twitter推「Fleet」功能！　類似限時動態24小時後消失...巴西先試行

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

婦女節將至　Apple TV、App Store、Apple Watch都有慶祝活動

搭飛機也要AI一下　華航客服導入微軟聊天機器人

小米10新開發版本無法正常開機　官方：已停止版本推送

蘋果推播通知解禁！App經用戶同意可發送廣告推播

導入區塊鏈應用　HTC發表新款EXODUS 5G Hub網路分享器

行動指令「Hey Google, read it！」 　Google助理可用42種語言為您朗讀

爆料達人預告蘋果將推新款iMac和Mac mini　3月發表會可能改線上直播

Mac版Messenger App推出啦！法國、墨西哥、波蘭等國測試中

彭博：蘋果維修替代iPhone缺貨2到4周　疫情導致維修零件短缺吃緊！

Twitter推「Fleet」功能！　類似限時動態24小時後消失...巴西先試行

高速公路攔車抓人！改槍工廠曝光　主嫌找車工鑽槍管販售

為搶衛生紙豁出去了！　她超市亮刀對峙搶衛生紙男...6警到場制伏

願意嫁給我嗎？暖男跪地捧「一束貓貓花」　網萌暈：這絕對嫁

快訊／習近平出訪日本　因新冠肺炎疫情「雙方同意延後」

辛龍「願用自己換劉真」　王彩樺泛淚：他一定很痛苦

中職／古林睿煬加曾仁和　統一1比4不敵韓職英雄

中市警局新家潭子落成　盧秀燕讚：中部智慧警政領航指標

台東男騎士酒後撞車…稱「吃安眠藥夢遊」醒來就在這！獲不起訴處分

單厚之／對民進黨來說　這些人的人權「可割可棄」？

陸6間商場爆員工感染案例　做好這10件事助防疫

蔡阿嘎遇襲！騎機車載孕妻二伯　北投遇黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

3C家電熱門新聞

聯發科晶片爆漏洞！涉及數款Android設備

Wedbush：肺炎無礙iPhone 12推出　3.5億果粉等換機！

平價iPhone SE2 傳六種顏色！海軍藍取代香檳金　造型類iPhone 8

Galaxy S20系列新機電信資費一次看

Samsung Pay悠遊卡即將登場

臉書行動版新介面曝光！功能表以「方塊」取代「條列」...版面清爽

「Hey Google, read it！」 　Google助理可用42種語言為您朗讀

顧能：iPhone去年第四季賣出6950萬支...年增7.7%　熱賣型號是它

爆料達人預告蘋果將推新款iMac和Mac mini　發表會可能改線上直播

Mac版Messenger App推出啦

中華電現月租438隱藏版資費

WhatsApp也有深色模式了！　iOS、Android都適用

Galaxy S20 Ultra頂規版售價5萬有找

彭博：蘋果維修替代iPhone缺貨2到4周　疫情導致維修零件短缺吃緊

更多熱門

相關新聞

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

華航「疫」情生力軍拚數位服務　機器人客服24小時不打烊

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒，加速企業數位轉型腳步。國籍航空龍頭華航今（5）日宣佈，在官網、APP同步推出機器人客服服務，旅客可在線上隨時選位、訂特別餐或查詢票價，在防疫期間提供旅人零時差的數位服務。

航空業員工喊話別裁員　華航、長榮回應

航空業員工喊話別裁員　華航、長榮回應

「疫」拳重擊！華航2個月取消5100班次　內部員工信曝光

「疫」拳重擊！華航2個月取消5100班次　內部員工信曝光

臉書更新Messenger介面！　移除「探索」頁面的聊天機器人

臉書更新Messenger介面！　移除「探索」頁面的聊天機器人

GDC遊戲開發者大會確定延期了

GDC遊戲開發者大會確定延期了

關鍵字：

華航微軟聊天機器人Azure

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

蔡阿嘎載孕妻遇襲　黑衣人埋伏鐵鎚狠砸

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面