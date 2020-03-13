防疫情擴散！北京清明節要預約才能掃墓...方式有這「兩種」

▲新冠肺炎疫情在全球大爆發。（圖／路透）



記者邱茀濱／綜合報導

因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，大陸中央祭出不少政策防控，其中北京市民政局制定了《2020年北京市清明節群眾祭掃服務保障工作方案》指出，為了有序祭掃，北京全市殯儀館骨灰堂、經營性公墓和規模較大的公益性公墓，將實行「按日分時段預約祭掃」，而預約方式則可透過「網路」或「電話」等。

綜合陸媒報導，北京市13日舉辦的新冠疫情防控發布會上，北京市委社會工委市民政局二級巡視員李全喜指出，面對疫情防控嚴峻形勢，作為清明節群眾祭掃工作的主責部門，市民政局充分考慮廣大群眾祭掃訴求和疫情防控形勢，制定了《2020年北京市清明節群眾祭掃服務保障工作方案》。

李全喜稱，經市委市政府領導和市防控工作領導小組同意，決定今年清明節在有效加強疫情防控工作前提下，實行預約限流，有序開展清明節群眾祭掃服務，盡最大努力落實疫情防控工作要求，盡最大努力滿足人民群眾祭掃需求。

李全喜表示，預約方式有兩種，包含「手機預約」及「電話預約」，具體預約方式、電話，16日將透過「北京社會建設和民政」微信公眾號、北京市民政局官方網站和相關媒體予以公佈。

此外，李全喜還說，各殯葬單位通過預約系統限定每日入園人數上限，每個墓穴每天入園祭掃人員不超過3人；骨灰堂或骨灰暫存處等封閉空間內部實行分時分批限流進入。對辦理骨灰安葬業務或新葬逝者骨灰探視的也採取人數限定措施。

李全喜強調，各殯葬單位要在入園口設立一米線、配備測溫槍或紅外線測溫儀等設備。所有人員均要帶口罩，進行入園身份登記核驗和體溫監測。體溫正常者入園，體溫異常者不得入園並引導至就近的發熱門診就醫。

▲北京清明節採「預約」掃墓。（圖／翻攝微博）



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