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入住負壓隔離病房「從寬給付標準」！第一金人壽解釋：確診新冠肺炎有雙倍住院保險金

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▲衛生福利部彰化醫院「負壓隔離病房」。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

▲「負壓隔離病房」透過負壓讓空氣只進不出，確保病毒不亂跑。圖為衛生福利部彰化醫院的負壓隔離病房。（圖／衛生福利部彰化醫院提供）

記者楊絡懸／台北報導

為保護值勤醫療人員及醫院內其他民眾，確診新冠肺炎（COVID-19）的患者需入住「負壓隔離病房」，透過負壓讓空氣只進不出，確保病毒不亂跑。第一金人壽表示，保戶若因確診新冠肺炎需入住負壓隔離病房，將「從寬」比照加護病房給付標準，保障保戶權益。

第一金人壽總經理林元輝解釋，市面上醫療險條款所列保險金，可能包含住院診療、癌症住院及入住加護病房／燒燙傷中心等，但確診新冠肺炎後需入住的「負壓隔離病房」，難以歸類於前述病房類別中，因此，才特別聲明如因確診新冠肺炎入住負壓隔離病房時的保險金給付標準。

林元輝進一步解釋，負壓隔離病房比照加護病房理賠之所以「從寬」，是因為可以比照加護病房的理賠方式，讓保戶獲得雙倍保障，即當保險契約條款含加護病房住院保險金時，理賠金額除了「住院日額保險金」外，另加上「加護病房日額保險金」。

例如，民眾於2019年投保住院日額2000元的「第一金人壽安心一生醫療還本終身保險」，該契約條款含加護病房住院保險金，假設在2020年3月確診新冠肺炎，須入住負壓隔離病房，按實際進住負壓隔離病房日數，每日可領「住院日額保險金」2000元，加上「加護病房日額保險金」2000元，也就是說，住院日額2000元的保單共可領4000元的保險金，獲得最完善的保障。

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