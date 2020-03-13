致命的視線死角！豐原貨車左轉　撞死正在過斑馬線的婦人

▲李姓男子駕駛小貨車沿豐原區南陽路行駛，行經永康路欲左轉時疑未注意車前狀況，撞上走在斑馬線上的84歲張陳姓老婦。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區13日下午發生一起死亡車禍，李姓男子駕駛小貨車沿南陽路行駛，行經永康路欲左轉時疑未注意車前狀況，撞上走在斑馬線上的84歲張陳姓老婦，張陳老婦遭小貨車輾過後，全身有多處擦挫傷、雙腳變形，當場失去生命跡象，經送醫搶救仍回天乏術。李男經酒測無酒精反應，肇事詳細原因及經過還須警方進一步釐清。

豐原消防分局表示，接獲通報趕赴現場時，張陳老婦已明顯失去生命跡象，根據現場研判張陳應是遭小貨車輾過，全身有多處擦挫傷，頭部有出血情形，雙腳明顯變形。

警方調查，13日下午3時57分許，李男（49歲）駕駛自小貨車沿南陽路（豐原大道往圓環東路方向）行駛，於綠燈通行時，欲左轉永康路，但疑未注意車前狀況，不慎撞上正走在行人穿越道上的張陳姓老婦，經送往豐原醫院急救，仍於下午4時20分許宣告不治。李男經側無酒精反應，警方依規定到場處置，肇事原因仍待釐清。

▲李男左轉時疑未注意車前狀況，撞上張陳老婦，張陳老婦經送醫急救仍宣告不治。

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