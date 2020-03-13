台中婦暗夜狂飆闖紅燈　警攔截後未開罰反鳴笛助開首...暖心原因曝光

記者白珈陽／台中報導

台中市第五警分局員警9日深夜巡邏至大連路與崇德路口時，發現一輛轎車於對向車道高速行駛，遇到紅燈非但不停還違規左轉，與一般飆車族無異，警方見狀隨即追上準備攔查，豈料，該輛轎車看到巡邏車後卻戛然而止，一名婦人迅速下車衝向警方，突如其來的狀況讓警方嚇了一大跳，經了解，才知道原來婦人載著有心臟疾病的兒子並稱「快沒氣了」，警二話不說立即為婦人鳴笛開道，迅速將病患送抵醫院，經治療已無大礙。

▲第五警分局員警巡邏至大連路與崇德路口時，發現一輛轎車於對向車道高速行駛，遇到紅燈非但不停等還違規左轉。（圖／警方提供）

台中市第五警分局文昌派出所警員葉人豪、林宗德，9日深夜4時13分許巡邏行經大連路與崇德路口時，遠遠看見一輛白色轎車由對向車道疾速行駛過來，並且就在警車面前違規紅燈左轉，葉、林2員見狀正準備前往攔查告發，沒想到該車輛竟突然停車，一名邱姓婦人迅速下車向警方衝刺跑去，稱兒子心臟不舒服、快要沒氣了，但她不熟悉路況，不清楚中國醫藥大學附設醫院該怎麼去，怕延誤就醫發生憾事，希望警方能夠幫幫忙。

▲警立即為婦人鳴笛開道，迅速將病患送抵醫院 。

葉、林2員聽聞狀況後，立刻表示要幫婦人開道，隨即請婦人開車跟隨警車，沿路鳴笛前往中國醫急診室，在順利到達後，院方趕緊為邱婦兒子進行治療，目前已無大礙。邱姓婦人非常感謝警方熱心協助，幫忙帶路開道，拯救了她兒子性命。

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