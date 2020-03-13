台中船長相約捕魚落海！友遍尋不著報警　尋獲已成浮屍

▲黃男與陳男一同出海捕魚，黃男疑不慎落海，尋獲時已失去生命跡象。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市港區12日發生一起漁民落海身亡意外，膠筏「啓明號」船長黃姓男子及膠筏「曾滿號」船長陳姓男子，2人到台中電廠出水口外海捕魚，途中陳男發現黃男不在船上，仔細找尋後未果，趕緊報警處理。海巡署接獲報案後，與台中港務消防隊、空勤總隊於岸際、海面搜索，最後於距岸邊約1.1海哩處的海面發現黃男，但已明顯失去生命跡象。全案已報請檢察官相驗，釐清黃男落海原因及死因。

台中港務消防隊表示，12日下午4時42分許接獲海巡署第四巡防區通報，指台中電廠出水口，有一艘膠筏「啓明號」船長黃男落海，遂派遣西碼頭、南堤兩分隊4車11人救援，另海巡署派遣救生艇1艘6人、岸巡2車5人到場搜救，空勤總隊直升機1架加入協尋。

▲全案已報請檢察官相驗，釐清黃男落海原因及死因。

調查發現，「啓明號」與「曾滿號」同時出海作業，下午4時20分許陳男發現黃男不在膠筏上，經遍尋不著的情況下，打電話向海巡署中部分署報案。

下午5時55分許，直升機於距岸邊約1.1海哩處海面發現黃男，但已明顯死亡，6時10分許海巡船將其打撈上艇，約6時45分運抵碼頭。全案已報請檢方相驗。

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