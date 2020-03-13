出門買口罩！新竹女騎士繞併排車遭輾　屍身分離「下半身還在機車上」

記者董美琪／綜合報導

新竹市民生路13日一起死亡車禍引起關注，67歲女騎士外出買口罩，因途中遭違規併排車擋住道路，只好繞過違停，卻遭後方小貨車追撞輾過慘死。有目擊者貼臉書說「下半身還在機車，上半身已經不見」。「新竹爆料公社」不少網友也驚嚇難過留言。

警方調查，王姓婦人為了買口罩，騎車出門行經新竹市民生路，但因前方有小貨車違規併排，她因想繞過，騎進內側車道，卻遭後方直行貨車擦撞輾過，女騎士當場爆頭、臟器外露，當場不治。家屬到場見狀，相當悲痛。

肇事的蘇姓貨車卸完貨才知道出事，警方對蘇進行酒測，酒測值為零，目前2名肇事司機已做完製作筆錄，並均依過失致死罪嫌移送檢方偵辦。

警方知道民生路經常有違停，即使多次到場取締，仍不斷有人僥倖投機，呼籲民眾請勿併排停車，以免害人。

▲併排小貨車擋視線，女騎士才出巷口就被撞…臟器外露、當場慘死。（圖／記者陳凱力攝）



有目擊者在「新竹爆料公社」PO照片表示，「新竹民生路元大銀行前，車併排，小貨車整個佔了一個車道，害死機車騎車，當場輾壓爆頭分離死亡。」

網友看了紛紛難過說「違停要負很大責任」、「這不是第一件～也不會是最後一件」、「這條路幾乎都是違停」、「要讓那些併排的啦、違規停車導致騎車仁傷亡要有懲罰吧」。

還有人氣說，「新豐街上也是停整排」、「好可惡」、「新竹市警察，拜託這時發揮你們在社群的行動力，嚴格執行取締開罰違停的人吧！」、「違停的人根本沒在怕，警察一走繼續停，警察又不是24h站崗，只能說人都是自私啦」、「我剛剛遠遠經過看到拉起布在照相...好可怕」、「像超商上下貨也都這樣停，而且車子更大！有時真的要很小心的閃躲！只能說騎車還是只能自己多注意了」。

▼新竹女騎士繞過違停小貨車，慘遭追撞慘死。（圖／翻攝新竹爆料公社）



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