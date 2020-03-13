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偵訊對話曝！潤寅千金領百萬營救男友　楊宇晨：我有借公司錢

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▲▼潤寅實業千金楊宇晨。（圖／記者羅志華攝）

▲潤寅實業千金楊宇晨控檢察官在2次的偵查中，不讓她請律師就訊問，令她害怕。（圖／資料照／記者羅志華攝）

記者孫于珊／台北報導

潤寅詐貸386億元案13日上午再度開庭，台北地院傳喚遭羈押的潤寅千金楊宇晨，由於楊女上次開庭時，淚訴檢察官在2次的偵查期間，不讓她請律師就訊問，令她害怕，因此法官今當庭勘驗偵訊筆錄及偵查庭錄影。楊女當時自承，她有借公司100萬，所以有從公司拿走100多萬，替男友王威程等人交保。

由於王威程幫楊女租了一個保險箱，讓楊女藏600萬現金，因此被控幫助洗錢及湮滅事證罪。王威程日前開庭時曾稱，楊女被拘提那天會出國到菲律賓，是因報名朋友公司的旅遊，並強調他去了也回來了，還說他不認識王音之等人，所以不會有接應風險，而開櫃放楊女私房錢也只是幫忙，與詐貸案無關，他完全不知情。法官審酌後裁定他以20萬元交保。

今日開庭的偵訊對話內容指出，楊女以2萬元台幣換好600元美金後，於2019年9月20日準備與男友出境時，即被拘提，而男友則順利出國到菲律賓。楊女偵訊時稱，她居無定所，多與男友同居，也會去住親戚家；檢察官釐清楊女的住居所，及她身上所持的現金及換匯方式後，因情況急迫，即實施搜索王威程的住家。

2019年12月6日因楊女具狀表明主動繳回犯罪所得才開庭，讓檢察官好確認楊女是否有從公司領錢出來，以協助楊女區分繳回款項。偵訊對話內容指出，男友王威程的20萬交保金及潤琦負責人陸敬瀛等相關人等的交保金，都是經楊女從公司拿100多萬出來交付，「我有借公司100萬」。

▲▼潤寅實業千金楊宇晨的男友王威程。（圖／記者孫于珊翻攝）

▲楊女稱有借公司錢，所以才從公司取錢替同居男友王威程交保。（圖／資料照／記者孫于珊翻攝）

勘驗完後，檢辯雙方表示意見。檢方稱，檢察官並未阻止楊女找律師，都有立即回應她的請求，可讓她打電話，因律師不在場時，檢察官也未針對犯罪相關事實訊問，更沒有強迫楊女做任何事，影片中可看到，檢察官數度強調「我都尊重妳」、「我只是在協助妳」、「沒有要強迫妳做任何事」，此外，檢察官態度很好，反而是楊女對檢察官情緒相向，既然楊女不情願繳回，理應不能作為量刑參考，若再爭執，將傳解除委任的陳律師出庭作證。

楊女的律師則說，檢察官問到換錢等與錢相關問題，就是在「查金流」，訊問犯罪事實，且楊女自認無犯罪卻被羈押，已感到委屈，又因律師不在場就被訊問，心理有壓力，呈現不利狀態，不敢拒絕檢察官要求，證詞已受污染，也認為檢察官訊問時的音調突然拉高，態度似乎較為強烈，還說到，陳律師隔日到看守所律見楊女時稱，他不知道楊女被訊問，最後強調，若將錢先發還在扣押，就同意檢方所述。

由於雙方仍爭論不休，檢方決定聲請傳喚陳律師出庭作證。法官庭末諭知4月8日針對楊女是否繼續延長羈押開庭訊問。

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