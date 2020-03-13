9200條私菸未到手即被扣　華航4人團拒認罪：是「貪汙未遂」

記者孫于珊／台北報導

國安私菸案13日上午於台北地院開庭審理，傳喚華航空品處副總邱彰信（立委邱議瑩胞弟）、協理于堯、小組長黃川禎、職員陳穎彥，及國安局特勤中心警安組上校副組長林志建等5人出庭，但依然只有林志建認罪，其餘4人「華航團」皆否認犯行，爭議被告的行為應屬貪汙罪的「未遂」，而非「既遂」。

▲華航協理于堯等4人皆否認犯罪，爭論被告行為應屬「未遂」。（圖／記者孫于珊攝）

法官先審理林志建的部分，由於他是全案唯一認罪者，涉夾購轉賣565條免稅菸，獲利3萬5000元，在確認完他沒有要聲請調查證據、對爭點無意見、也不反詰問等，5分鐘左右即開完庭。

▲國安林志建是唯一認罪者。（圖／記者孫于珊攝）

法官接續審理「華航團」，對於答辯要旨，他們皆無需補充或更正，但對於爭點就有意見要表達。黃川禎的律師指出，9200條菸在交付到實際購買者手上前，就已被查扣，被告等人的行為，應屬貪污治罪條例的「未遂」。

陳穎彥的律師也說，他僅負責將貨品拖運到機邊，不清楚免稅菸品販售等事情，對於免驗出關並無預見與認知，更無逃稅故意。

「華航團」也提出聲請函詢外交部及華航公司，並傳喚吳宗憲、張恒嘉、黃川禎等人以證人身分出庭作證，以釐清相關爭點，其餘如檢方調查證據聲請人部分則皆無意見。法官庭末諭知候核辦。

▼華航空品處代組長黃川禎。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

▼華航副總邱彰信（右）。（圖／資料照／記者孫于珊攝）

►神級保濕！好吸收不黏膩～下殺價！！！

【更多新聞】

►台北關扣押9797條「國安私菸」…吳宗憲聲請發還 法官駁回理由揭曉！

►潤寅案夫妻逃美國讓女兒一肩扛 媽媽王音之向檢請求：想見她



►影／承認查證瑕疵…吳子嘉向陳菊道歉但不認錯：看蔡英文面子顧全大局！