她是脫逃的確診患者！廣州男不讓女友離開...一通電話換7個月牢飯

▲新冠肺炎疫情期間，中國大陸對假消息嚴格取締。（圖／路透）

記者曾俊豪／綜合報導

廣州一名劉姓男子與女友起爭執，女友氣的搭機離開廣州，沒想到，男子打電話到機場，宣稱女友是新冠肺炎確診患者，希望藉此留住另一半。事情曝光後，劉姓男子因「編造虛假恐怖信息罪」遭到起訴，審判結果在9日出爐，男子被判有期徒刑7個月。

《中國新聞網》報導，2020年2月26日19時左右，被告劉姓男子為了阻止李姓女友坐飛機離開廣州，在明知她身體無恙的情況下，撥打廣州市白雲機場客服熱線電話，謊稱女友在醫院被確診患有新冠肺炎，要私自逃離到廣州。

報導指出，公安、疾控等相關部門獲報後，立刻啟動應急處置，前往李姓女子下榻的飯店，並對她以及飯店其他住客採取隔離措施。之後經過檢測，李姓女子的核酸檢測結果為陰性，其他人員也不存在疑似症狀。

由於案件發生在對抗新冠肺炎疫情期間，廣州市海珠區法院以「從嚴從快」的處理原則，依法適用刑事認罪認罰從寬制度和簡易程序，為劉姓男子指定辯護人，通過法院、檢察院、看守所三方連線進行網路庭審。

法院審理認為，被告人劉姓男子編造與突發傳染病疫情有關的恐怖信息，嚴重擾亂社會秩序，海珠法院依法追究其刑事責任，判決他有期徒刑7個月。從2月27日被告人劉姓男子被抓，到判決出爐用時僅12天。