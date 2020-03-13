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桃園捷運綠線地下段施工圍籬　桃警14日起增派人力交通疏導

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▲桃園捷運綠線地下段工程14日晚間8時起開工，桃園警方將增派人員交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運綠線地下段工程14日晚間8時起開工，桃園警方將增派人員交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園捷運綠線地下段工程明（14）日晚間8時起開工，因有大型機具將進出施工，為方便工程順利進行將實施車道調撥及縮減，桃園警方考量施工地點中正路段為主要幹道，因車流龐大將加派警力交通疏導，並籲請用路人提前改道或使用替代道路，以避免塞在車陣中。

桃園區中正路與同安街口之工區14日晚間8時開工，施工單位已圍籬準備施工，桃園分局長黃炳訓抽空至中正路與大興西路口工區勘查，以了解中正路施工沿線交通動線，針對14日新增中正北路之施工區域，指示轄區派出所與捷運工程局等相關單位協調，就車道調撥、標線標誌等交通疏導措施進行最後確認。

▲桃園捷運綠線地下段工程14日晚間8時起開工，桃園警分局分局長黃炳訓（左）13日上午在施工地點勘察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園捷運綠線地下段工程14日晚間8時起開工，桃園警分局分局長黃炳訓（左）抽空在施工地點勘察。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局指出，新增之工區平日將編排警力、義交15人次，假日為10人次，在中正北路工區與周邊道路重點路段，增派警力交通疏導，另編排線上巡邏警力，針對影響交通違停予以勸離，避免交通壅塞，維護行車秩序與行人安全。

警方提供避開中正路段行駛替代道路路線如下：

(一) 桃園區往蘆竹區改道：
1、莊敬路接富國路。
2、南平路接續經國路。
3、莊敬路接續經國路。

(二) 蘆竹往桃園改道：
1、富國路接續永安路。
2、永安路接續慈文路。
3、莊敬路（南平路）接續經國路。

桃園警分局提醒，為避免捷運施工造成交通壅塞，請用路人提早出門改道行駛，另建議市民在上下班尖峰時段，如行經桃園區中正路段往返蘆竹區方向，可提前改道慈文路、南平路、莊敬路等替代道路，若欲往蘆竹區中正北路方向者，建議改道往富國路、南青路等路段。

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