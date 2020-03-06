桃園捷運綠線G10-G12站藝文特區連續壁施工　提醒改道

▲桃園捷運綠線蘆竹區中正北路墩柱施工架搭設完成。（圖／翻攝自捷運局網站）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園捷運建設邁大步，捷運綠線土建主體工程已全數發包完成，GC03標潛盾地下段工程7日起，將在桃園區中正路及蘆竹區中正北路進行連續壁施作，為維持道路交通順暢，捷運局表示，工程期間將落實交通維持佈設，請民眾行經該路段時，依交通告示，配合改道並注意行車安全。

▲桃園捷運綠線G10-G12站藝文特區連續壁施工，提醒市民改道。（圖／捷運局提供）

捷運工程局局長陳文德6日表示，這兩處施工路段為桃園的主要幹道之一，交通尖峰時間車流量較高，施工期間難免影響周邊交通，捷運局會在施工路段前150公尺以及重要路口設置施工告示牌，提醒民眾工區位置及交通轉換資訊，重要路口會有義交做交通指揮疏導，市民朋友也可以利用捷運工程局官方網站以及（CMS）道路交通LED看板了解即時交通改道資訊，施工期間不便之處請市民朋友共同配合體諒。

捷運綠線GC03標自去(2019)年決標起，已於桃園區中正路及蘆竹區中正北路展開中央分隔島敲除、削減部分人行道及停車格等前置作業，將在7日起迄今年12月31日底，進行G10站(中正大興西路口)、G11站(中正南平路口)、G12站(中正蘆興南路口)三個站區的連續壁施工作業。

因工程機具龐大，且為確保施工安全，須架設施工圍籬並依工程進度需要，適時移設車道配置，但仍可維持南北雙向各兩個車道通行；為避免因施工造成道路壅塞，建議行經桃園區中正路或者大興西路者，提前改道慈文路、南平路、莊敬路，若欲往蘆竹中正北路方向行駛者，建議改道富國路、南青路。

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