警持搜索票拘提通緝犯「妻鎖門阻擋」 涉妨害公務罪不起訴

▲桃園市警局平鎮分局員警今年1月持搜索票與拘票在中壢區拘提吳姓通緝犯，遭許姓女子反鎖家門阻擋提告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局偵查隊7名警員，今年1月間持搜索票與拘票在中壢區某民宅欲拘提吳姓通緝犯到案，員警表明身分後，吳男竟拒絕開門，許姓女子竟反鎖房門阻擋員警進入，員警破門而入時，吳男從4樓跳下3樓欲逃離，被埋伏員警當場制伏，警方對許女提告妨害公務；桃檢認為許女未對員警有任何強暴脅迫行為阻擋，無其他積極證據證明犯行，偵結予以不起訴處分。

檢警調查，25歲的許姓女子是吳姓男子之妻，吳男因案遭桃檢通緝，今年1月17日上午11時許，平鎮警分局偵查隊共7名警員持搜索票與拘票前往中壢區吳男住家拘提，員警抵達吳宅時曾表明警察身分，吳男竟將房門反鎖，許女以身體阻擋員警進入。

其中員警莊英斌將房門撞開後，吳男竟從4樓往3樓跳下企圖逃逸，被2名埋伏警員當場制伏歸案，警方後來將阻擋員警進入的許姓女子依妨害公務罪嫌移送桃檢偵辦。

許女偵訊時否認有妨害公務犯行，辯稱是吳男反鎖房門，她聽見員警撞門聲音，穿好衣服準備開門時，員警就破門而入；桃檢認為，不論是吳男反鎖房門，雖能暫時阻擋警方進入，但並非對警方施以任何強暴威脅之行為，警方撞開房門後，見許女站在門後，無直接證據證明許女以身體阻擋警方開門，難以僅將反鎖房門將許女依妨害公務罪嫌論罪，在無其他積極證據下，偵結依妨害公務罪嫌予以不起訴處分。

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