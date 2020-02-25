　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲桃園市警局去年9月追查王姓網友在臉書分享貼文「前立法院長蘇嘉全款入私帳這算貪汙吧？」涉嫌加重誹謗罪，移送桃檢後察覺並非王姓網友本人。（圖／達志示意圖）

▲桃園市警局去年9月追查王姓網友在臉書貼文「前立法院長蘇嘉全款入私帳這算貪汙吧？」（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市刑大去年在臉書上查出王姓網友分享魏姓網友貼文「蘇嘉全聲明財產申報3354萬元是國慶公款非個人存款」，內文中有網友影射「哇！公款入私帳這算貪汙吧？」經蘇提告後桃警依法移送桃檢偵辦；王姓網友偵訊時否認曾貼文，且警方查出王姓網友雖與他同名同姓，但相片並非其本人，桃檢認為貼文王姓網友另有其人，促請警方另尋涉案人員到案，偵結王男予以不起訴處分。

檢警調查，去年9月20日王姓網友在臉書轉貼魏姓網友在「業力引爆」粉絲專業中內容為「「蘇嘉全聲明財產申報3354萬元是國慶公款非個人存款」、「哇！公款入私帳這算貪汙吧？這還蠻民進黨」之貼文，蘇嘉全依法提告加重誹謗罪嫌，桃園刑大依法將王姓網友移送桃檢偵辦。

但王姓網友到案後否認曾在該粉絲專業上貼文，王認為，該貼文者雖與他同名同姓，但網友相片並非他本人，同時當庭出示手機內臉書相片與王姓網友相片完全不同，檢察官現場勘驗後確實長相不同，應分屬2個不同臉書帳號，認為王姓網友沒有任何誹謗之嫌，偵結予以不起訴處分，並促請桃園刑大調查王姓網友到案。

►我該答應女友嗎？

【更多新聞】

►「小心荷包！」台61線桃園快速道路區間測速　3月起超速10公里就開罰

►高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

►貼女友裸照到社區大門和車輛　男取得和解並寫悔過書獲緩起訴

ET快訊
快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕
獨／大甲媽祖如期遶境「3條件」曝光　1300桌起駕宴停辦
病例激增被台灣列「第三級警告」　南韓網友真實反應曝光
衛生部副部長感染病毒「陽性反應」　伊朗證實：已經被隔離
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

台南恐怖托嬰中心再爆男員工強吻童！開罰24萬停辦1年...3人公告姓名

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

不同步！倒數「3、2、1、0」仍紅燈　蘆洲騎士衝出...遭撞飛滾5圈險丟命

破水後心跳不穩！改緊急剖腹產　歷經流產、試管...她見寶寶秒淚崩

鄧紫棋邊練腹肌邊飆《來自天堂的魔鬼》 被說「臉大」氣pupu：因為我靠近鏡頭！

從不吃餅乾！高加索見漂亮姊姊　「大嘴張開狂討食」阿母旁觀傻眼

潘瑋柏一餐最高紀錄14碗飯！　直問餐廳阿姨：你覺得我很胖嗎？

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

基隆港警防疫全力守護國境　警政署長陳家欽慰勞基層...員警揪感心

被交流道2大車「夾殺成鐵餅」！女載2娃上學不治身亡　老公警局崩潰

對口罩比劃唸咒…玄學大師教人「抵抗肺炎」！爭議手勢＋字幕被網友笑翻狂嗆

高科技女課長離職前「Down Load」機密資料　公司驚覺提告

獨／陽明山營區「武漢八煙」改名「天龍八煙」　陸軍航特部回應了…

世新副教授用餐候位竟爆走引爆網戰！　被罵「教育界害蟲」怒告…失敗

台南恐怖托嬰中心再爆男員工強吻童！開罰24萬停辦1年...3人公告姓名

免疫力關鍵！研究：「睡不足7hrs」生病機率多3倍...挽救失眠妙招曝

湯姆霍蘭德緊攬3親弟畫面Q炸！　自曝「媽寶行為」笑說：這是不被允許的

談疫情竟爆雷　朱立倫1張圖曝《愛的迫降》大結局

2PM祐榮「當兵放假中」新冠肺炎疫情突爆發　軍隊勒令宣布：提早退伍！

不斷更新／日本感染者增至861人　義大利累計發現283例

快訊／台南「100秒連射6槍」殺害好兄弟　凶嫌佳里被逮捕

《炮仔聲》女星求桃花「被髒東西附身」…警察一親秒退駕！網看傻：仙姑根本媒人婆

景美割喉女鬼狂哭！「你們終於來了」16歲就殺人的他…冷靜認罪

國軍防疫滴水不漏　嚴德發：主動撥補口罩酒精、軍艦每日換氣

獨／大甲媽祖「百年傳承」不能斷！「3條件」如期遶境　1300桌起駕宴先停辦

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

即／中彰快速道路3車追撞！轎車秒成鐵餅　1女童受困

女載2童被夾殺不治　丈夫警局崩潰

即／板橋公寓惡火　1無生命跡象

大麻可治新冠肺炎　謝和弦IG亂貼假資訊

騎士飛越護欄…墜15米深幽谷橋亡

上司偷吃下屬妻　傳訊「我結紮了」狂衝刺

女國中生「未留遺書」　開學日墜樓亡

即／國道中正交流道車禍　小貨車遭夾擊

台南托嬰中心涉虐童　開罰停辦1年...3人公告姓名

彰化自助餐店「戴口罩才能入店」　把顧客請出去挨轟

即／彰化父砍子駕車逃　15分後驚見焦屍

更多熱門

相關新聞

猴急男酒後硬上心儀女網友遭判刑

猴急男酒後硬上心儀女網友遭判刑

關姓男子幫女網友小婷（化名）處理車禍建功，進而追求她，某晚邀約到他家用餐。關男竟色慾薰心，餐後將小婷拉至臥房床上，嚇稱「在掙扎就同歸於盡」性侵得逞。關男事後雖辯是你情我願，但台中高分院不採信，維持一審依強制性交罪判3年8月，全案仍可上訴。

桃警掃蕩黑幫　查獲674人與槍毒

桃警掃蕩黑幫　查獲674人與槍毒

疫情影響寒假延長　桃警加強保護少年勤務

疫情影響寒假延長　桃警加強保護少年勤務

網友約定摩鐵性交易　事後未給錢挨告不起訴

網友約定摩鐵性交易　事後未給錢挨告不起訴

高富帥網友介紹高獲利投資小心有詐！

高富帥網友介紹高獲利投資小心有詐！

關鍵字：

網友桃警擺烏龍不起訴

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

女國中生頂樓徘徊　墜16F亡

身分證238中2碼　天賜百匯享折扣

載2幼兒外出！交流道遇追撞車禍　媽送醫不治

15歲高中男生14樓跳樓！母妹痛哭

謝和弦被爆「前女友是成語蕎」！煽情告白曝：妳讓我欲死欲仙

王陽明女兒「氣質中文名」網狂推

首見國小學童染新冠肺炎！新北家庭群聚案31為學生

隋棠1歲兒摔下1.3m高床「鎖骨斷成兩截」！

吳宗憲：Lulu是被離開《大熱門》！

血友病童母冷笑吐心聲　揭幕後黑手

《迫降》金正鉉曾對少時徐賢擺臭臉：錯就是錯

百萬人瘋媽祖遶境！靈媒「34字戳破盲點」

血友病童母子搭機回台！父親說話了

春風「以為有艷遇」結果被已讀！

許光漢前女友IG還留著「超閃情侶合照」！粉絲湧入：為什麼不刪

更多

最夯影音

更多
謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友

謝和弦「螺絲起子狂捅外套」　連飆三字經...嚇壞網友
連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

連署破51萬份！罷韓總部恐被開罰 下周一將祭出反制：檢舉韓國瑜！

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

不滿客房設計奧客大媽怒砸房！　國外跳針咆哮「我不代表台灣」

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

去殼、修圓！切割「椰肉球」過程　泰國師傅超熟練技術網嘆：好療癒

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

4小柴才剛滿月「熊樣」圓滾滾　網一看體重笑了：我家的

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面