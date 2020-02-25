「公款入私帳算貪汙吧？」涉誹謗前立法院長　警擺烏龍「錯抓網友」不起訴

▲桃園市警局去年9月追查王姓網友在臉書貼文「前立法院長蘇嘉全款入私帳這算貪汙吧？」（圖／達志示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市刑大去年在臉書上查出王姓網友分享魏姓網友貼文「蘇嘉全聲明財產申報3354萬元是國慶公款非個人存款」，內文中有網友影射「哇！公款入私帳這算貪汙吧？」經蘇提告後桃警依法移送桃檢偵辦；王姓網友偵訊時否認曾貼文，且警方查出王姓網友雖與他同名同姓，但相片並非其本人，桃檢認為貼文王姓網友另有其人，促請警方另尋涉案人員到案，偵結王男予以不起訴處分。

檢警調查，去年9月20日王姓網友在臉書轉貼魏姓網友在「業力引爆」粉絲專業中內容為「「蘇嘉全聲明財產申報3354萬元是國慶公款非個人存款」、「哇！公款入私帳這算貪汙吧？這還蠻民進黨」之貼文，蘇嘉全依法提告加重誹謗罪嫌，桃園刑大依法將王姓網友移送桃檢偵辦。

但王姓網友到案後否認曾在該粉絲專業上貼文，王認為，該貼文者雖與他同名同姓，但網友相片並非他本人，同時當庭出示手機內臉書相片與王姓網友相片完全不同，檢察官現場勘驗後確實長相不同，應分屬2個不同臉書帳號，認為王姓網友沒有任何誹謗之嫌，偵結予以不起訴處分，並促請桃園刑大調查王姓網友到案。

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