改裝排氣管噪音擾人　桃警＋環保聯手取締！今年已抓87件

▲桃園市警局桃園分局11日晚間起，針對改裝車輛發出噪音會同環保局人員攔檢稽查違規車輛。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園警分局因應改裝車輛行駛時發出噪音擾人清夢，11日晚間會同市府環保局在轄區復興路執行機動攔檢稽查，展現公權力，警方指出，今年度迄今總計已取締87輛不合格噪音車輛、32件違規改裝變更車體，均依法開出罰鍰並限期改善完成，呼籲市民務必遵守交通安全。

▲桃園警方11日晚間會同市府環保局人員針對違規改裝車輛產生噪音進行聯合稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局分局長黃炳訓表示，不少市民反映，轄區在深夜或黎明時分常有刺耳的汽機車引擎與排氣管聲響，不僅擾人清夢，高速在市區或巷道行車，也極可能發生意外危險，因此警方會同環保局舉行機動攔檢稽查，以嚇阻改車或飆車歪風。

桃園分局呼籲，改裝車造成極大噪音不但不會令人羨慕，反而會引來更多人厭惡，提醒汽機車車主，勿任意改裝車輛排氣管製造噪音影響廣大市民安寧，警方將持續針對重點區域路段加強巡邏、路檢稽查勤務，籲請汽機車駕駛務必遵守交通安全，以期快樂出門，平安回家。

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