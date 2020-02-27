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「228連續假期」桃警交通疏導　籲請用路人配合避免塞車陣

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▲為配合228連續假期，桃園市警局大溪分局針對觀光景點與易雍塞路段實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲為配合228連續假期，桃園市警局大溪分局針對觀光景點與易壅塞路段實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

配合228連續3天假期，桃園市警局大溪、蘆竹與龍潭分局針對轄區熱門景點、商業區等易壅塞路段湧進大批車潮，警方除加派員警實施交通疏導外，也提供替代道路引導，籲請用路人出門前參考即時路況與聽從員警指揮，避開壅塞路段以免身陷車陣中敗興而返。

大溪警分局分局長黃富村表示，大溪與復興區是桃園市知名風景區，大溪警分局針對復興區拉拉上山賞櫻季、大溪兩蔣文化園區、大溪老街等觀光景點將加派員警交通疏導，並提供替代道路，籲請用路人提早因應已維持交通順暢。

易雍塞路段包括國道3號大溪交流道、介壽、員林路圓環、武嶺橋西端、五岔路口、桃59-1線、台4線、兩蔣文化園區、台7線、台7乙線路口、台7線14.5K商圈、桃116線（神木路）等，建議往新竹地區可由桃118線羅馬公路往新竹縣關西鎮；往台北或新北市方向建議改由台7乙線往新北市三峽區；往桃園方向改由桃63線、承恩路接環湖公路往桃園市龍潭區。

大溪市區替代道路往台北方向，可改由大溪區中華路或文化路接信義路，往新北市三峽區；往桃園、新北方向建議由中庄便道往大鶯路接桃56線往八德桃園或直行往新北市鶯歌區。此外，大溪老街老城區停車車位有限，建議可將愛車停放月眉停車場或橋頭停車場步行至大溪老街，遊覽車則停放橋頭停車場。

▲配合228連續假期，桃園市警局蘆竹分局針對易雍塞路段實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合228連續假期，桃園市警局蘆竹分局針對易壅塞路段實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘆竹分局預期台4線將湧現大量購物與出遊車潮，警方將針對台4線新南路、中正路與南崁路等易壅塞路段規劃交通疏導，請用路人多加注意配合員警指揮。

蘆竹分局分局長黃益三指出，台4線上有特力家居、台茂與好市多等三大購物中心，為紓解車潮，已針對購物車輛劃設最外側車道為專用道外，並要求業者自聘交管人員維持路況以協助疏導車流交通。

南崁交流道為蘆竹區聯外重要交通樞紐，車流量龐大，警方配合市府工務段會勘後將南崁交流道新南路段劃設出4個不同行向專用道與機車專用道，希望透過車輛分流方式，疏導順暢南崁交流道周邊道路交通壓力。

▲配合228連續假期，桃園市警局龍潭分局針對易雍塞路段實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲配合228連續假期，桃園市警局龍潭分局針對易壅塞路段實施交通疏導。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭分局因應228連續假期，針對轄區易壅塞路段研擬規劃交通疏導作為，包括觀光大池、石門水庫、小人國與六福村遊樂園等風景休憩區，另外，目前正值「戀戀魯冰花」活動期間，預估吸引大量遊客湧入，已針對易壅塞路段實施交通流量管制，籲請用路人配合。

龍潭警分局指出，警方針對龍潭易壅塞路段將實施交管，在各路口編派員警、協勤民力協助交通疏導工作，並提供替代道路如下：國道3號龍潭交流道下（往石門水庫方向）→大昌路→右轉中正路→左轉新龍路→中豐路。往遊樂區方向或可從自龍潭交流道下（往石門水庫方向）→大昌路→左轉中正路→往石門水庫→龍源路往遊樂區方向。

龍潭警分局分局長蕭欽杰籲請民眾「多一點禮讓、行車更順暢」，勿在遊樂區周邊道路任意違規停車，遵守各路口員警與協勤民力指揮疏導，多利用替代道路等，以免車流耽誤行車時間。

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