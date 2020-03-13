龜山民宅火災燒出1具男焦屍　警追到失蹤母子檔：夫妻吵架才離家

▲桃園市龜山區信義街民宅5樓12日深夜傳出大火，警消進行灌救。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龜山區信義路民宅5樓12日深夜大火，經消防人員灌救撲滅火勢後，現場發現1具焦屍，警方事後查出屋主彭姓男子與曾姓前妻發生口角，曾女負氣帶著兒子外出投宿旅館，未久住處隨即發生大火，警方懷疑死者可能就是彭姓男子，已報請桃園檢方相驗釐清死因。

▲桃園市龜山區信義街民宅5樓12日深夜傳出大火，火舌由房內竄出。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龜山警分局表示，13日凌晨消防局人員撲滅龜山區信義街民宅火警後，在房內查出一具焦屍，因身分與性別難以辨識，後續由消防局鑑識人員與警方釐清死因，警方逐戶查出彭姓屋主與曾姓妻子與兒子同住，但火警發生後，母子2人下落不明，大林派出所後來透過手機定位找到曾姓女子與15歲兒子投宿龜山地區旅館。

曾女向警方透露，12日晚間10時許與丈夫彭姓男子因瑣事發生口角，後來就負氣帶著兒子投宿旅館，直到警方找上門才知道住處發生火警，根據警消提供火警發生時間，才知道離家不到1小時就發生火警。

▲桃園市龜山區信義街民宅5樓12日深夜傳出大火，13日上午屋外觀察一片漆黑。（圖／記者沈繼昌翻攝）

警方查訪鄰居，獲知夫妻平日相處不睦，雙方已離婚但仍租屋同住，曾經傳出爭吵聲；此外，警方研判，曾女帶著兒子外出投宿後未久住處就發生火警，懷疑恐有縱火之嫌，目前正調閱附近監視器，釐清彭男是否有縱火可能。

警方強調，因現場焦屍難以辨認，已經報請桃檢相驗，將比對屍體DNA確認死者身分，消防局火場調查科與鑑識人員科也將釐清火警發生原因。

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