畫面曝光！互看不爽飛椅砸頭　囂張毆打並嗆警「X你娘」…下秒被壓制

記者邱中岳／台北報導

北市中山區13日清晨有2派人馬，在騎樓下互看不順眼爆發口角，因警車停放在酒店門口，車上警員見狀隨即下車勸阻，但雙方仍持塑膠椅互砸，甚至囂張嗆警「X你娘」，警方制止還被另1名男子從後方控制行動，讓朋友動手毆打警員，警方最後將一干人等帶回偵訊。

據了解，13日凌晨5時許，39歲的鄭姓男子與30歲的周姓男子等2派人馬準備離開林森北路一家酒店，但在騎樓下互看不順眼，其中一方突然嗆聲「看三小」，雙方人馬當場拿起塑膠椅互砸，並將騎樓整排機車推倒，雙方互毆期間造成鄭姓男子頭部受傷。

▲警方挨嗆「X你娘」，警員還被鄭男友人熊抱，鄭男趁隙攻擊警方，當場遭壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）

正巧門口有停放警車，車上警員發現後隨即下車處理，並請派出所加派人馬支援，大批警力到林森北路後，鄭姓男子在場還相當囂張，對1名警員嗆聲「X你娘」，鄭男的友人甚至還熊抱警員讓鄭男毆打，最後在優勢警力壓制下才順利將人制伏，並將鄭男送醫救治。

▲警方將一干人等壓制在地，並在訊後依照妨害公務以及聚眾鬥毆等罪嫌送辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後將2派人馬等7人帶回派出所偵訊，但在準備回派出所期間，另一派的周姓男子不滿表示「我先被砸的，為什麼要回派出所」，又再動手推打警員，最後被警方架上警車後帶回偵訊，警方訊後依照妨害公務、相互鬥毆等罪嫌送辦。

他奶奶的美麗小秘訣

【相關新聞】

「大聲犯法嗎？」男丟飛椅砸爆對方頭 還囂張嗆警遭壓制送辦