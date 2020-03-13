又爆衛生紙恐慌潮？跑2家全聯「貨架全掃空」真相佛炸　網曝1年份買起來

▲民眾傻，衛生紙區域空空！（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實説）

網搜小組／劉維榛報導

最近民眾逛全聯超市，驚見衛生紙貨架空蕩蕩，要不然就是客人結帳，購物車塞滿N串衛生紙或紙巾，畢竟正值非常時期，紛紛一度以為囤貨之亂又來了，照片曝光後，掀起網友怒轟，「別製造恐慌好嗎？」事實上，是賣場堆出好康優惠，6串品項可折100元，婆媽們分享滿車戰利品，甜笑「 我衝去買了18包，一年份備好了！」

2月初時，本站曾報導《婆媽群組「謠傳衛生紙缺貨」！好市多各分店被掃光…網全氣炸：無知造成恐慌》，有網友惡意謠傳，「原料都拿去做口罩了，所以衛生紙，衛生棉，紙巾等紙類製品原料減少，所以會漲價」，讓民眾心慌衝賣場掃貨。事後，調查局追查原來，某貿易商的陳姓員工，坦承確散布不實訊息。

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殊不知，最近有民眾逛全聯賣場，又發現大家爆買衛生紙或紙巾，一跑去貨架查看，果真空空如也。正當客人慌亂查原因時，真相超反轉，原來超市3月6至19日，佛心推出「衛生紙小學堂」促銷活動，包括衛生紙、面紙、廚紙品項，「單筆任買6串折扣100元」。

▲大家免驚，好康活動曝光！（圖／翻攝全聯福利中心粉專）

一名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》哀號，「到底為什麼？我跑了兩家全聯 ，還是沒有衛生紙？」，不少網友也驚呼，「為何現在還在瘋搶衛生紙？」、「天啊，衛生紙之亂 來了」、「到底發生什麼事」、「別製造恐慌好嗎」。其他人紛紛笑虧，「手腳太慢了」、「只不過還沒補貨而已，請不要造成恐慌」、「沒有搶啦，是因為活動買6包可以再現折價100元很划算」。

▼網友分超狂享戰利品！（圖／翻攝臉書我愛全聯-好物老實説）

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