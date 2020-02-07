婆媽群組「謠傳衛生紙缺貨」！好市多各分店被掃光…網全氣炸：無知造成恐慌

▲台灣衛生紙數量充足，不應在群組散播謠言。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



記者黃可昀／綜合報導

連日來的口罩之亂隨著「實名制」上路後稍微緩和，但還是可以看到藥局一大早就大排長龍的景象，有網友昨天逛好市多（costco）發現，「續口罩之亂後，衛生紙之亂2.0了」，大家搶不到口罩，竟然轉而搶衛生紙。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，他習慣用好市多的三層衛生紙，昨天到台北北投店補貨，架上卻空空如也，只掛著「目前已全數售完」的牌子，也看到很多人推車內塞了好幾串衛生紙，明明也沒特價大家卻卯起來囤貨。

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▲衛生紙不需要囤貨，浪費時間浪費錢。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



各地網友回應，其他分店也出現衛生紙完售情形，「前天去高雄大順也賣完，為什麼這個也在搶」、「今天去中和店也是看到掛牆上那張公告～想大號都沒半包可買，太扯了」、「難怪⋯前天去內湖店，又去汐止店，都買不到⋯其他牌子的用不習慣啊」、「今天去中壢店買也買不到」。

▲原物料不會短缺，衛生紙、衛生棉、尿布都不用搶。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）



網友指出，「婆媽群組在謠傳，原料都拿去做口罩了，所以衛生紙，衛生棉，紙巾等紙類製品原料減少，所以會漲價」、「無知真的很可怕，台灣衛生紙是自給自足無虞，又不是香港需要靠進口，平常有買不到衛生紙嗎？」據了解，這幾天香港開始搶購衛生紙，因為很多衛生紙是從大陸進口，目前原物料短缺，香港人預估將來衛生紙會漲價或買不到，所以現在才大量買起來囤，不過，台灣的衛生紙大多國內生產，不會和香港一樣受到影響，民眾完全不需要搶購。

一名自稱在衛生紙公司上班的網友回應，「我們公司的衛生紙（他牌）還很多，倉庫很滿，沒有缺貨⋯在衛生紙公司上班的人再次路過⋯⋯版主請不要針對單一事件下論，造成恐慌。」其他人也表示，「別自己嚇自己了，星期二我去新竹店傍晚沒貨，工作人員說只是剛過完年貨量還沒補足而已，星期三晚上6點多去買，架上就剩很多了，每天都有進貨」、「稍微有個風吹草動就有一些無知的人瘋搶，真的搞不懂。」

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