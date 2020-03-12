全聯買酒精「時間點」曝光驚呆網友　開店5分鐘賣完店員解答原因

▲每間全聯的營業時間不同，酒精開賣時間也不一樣。（圖／記者陳涵茵攝）

記者黃翊婷／綜合報導

受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，現在不僅口罩難買，就連酒精也經常是一早就搶購一空的狀態。一名網友在臉書社團「我愛全聯好物老實說」PO文分享，自己早上7時39分就出門準備去排隊，讓其他網友看了忍不住留言直呼，「怪不得方才送小孩上課經過，全聯有一堆人在排隊等開門」、「得上班，無法去排，每天只能看到『本日酒精已售完』」。

原PO秀出停車場的照片，證明自己11日一早7時39分就準備出門排隊買酒精，賣場則是上午8時才開門，「沒辦法，（我）連做夢都夢到來排隊。」由於原PO最後順利買到酒精，大多數沒有買到的網友才驚覺，原來是因為選錯時間點。

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▲網友一大早就出門排隊了。（圖／翻攝自Facebook／我愛全聯好物老實說）

另一名網友留言分享說，「10日一大早8時05分到住家附近的全聯，聽到一位阿伯說，『也太扯了吧？才5分鐘就沒酒精了？』我就默默離開了」。其他人也紛紛表示，「怪不得方才送小孩上課經過，全聯有一堆人在排隊等開門」、「有點扯耶，剛上班經過就看到排隊人潮」、「得上班，無法去排，每天只能看到『本日酒精已售完』」。

究竟要多早去排隊才能買到酒精，一名在全聯工作的網友回答，「如果當天有貨，通常一開門就是開賣了，只是每間店都有限量，我們這裡一店就是12瓶。開門前排隊等候應該都能買到，但不是每天都有貨，也要注意每間店開始營業的時間不同。」