全聯鮮奶買1送7！「贈品超越本體」太太眼睛全亮了　網：以為看到聖誕樹

▲送到差點看不出是鮮奶。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



記者黃可昀／綜合報導

常到超市或大賣場買飲品就會發現，大容量的鮮奶上頭，通常都會用膠帶黏上1、2個紙盒裝鮮奶，製造出買一送一的好康形象，刺激消費者心動購買。南投一名女網友日前到全聯採買，瞥見冷藏櫃出現驚人景象，一罐大瓶鮮奶竟然被黏上6盒鮮奶、1罐飲料，簡直變得像狼牙棒，買1送7實在太划算。

原PO在臉書社團「我愛全聯-好物老實説」表示，她1月底到全聯買鮮奶時，發現整排鮮奶都秉持「送好送滿」的原則，一罐1830毫升的鮮奶就送了6盒300毫升的小盒鮮奶，再加碼一瓶椰果紅茶，附送的贈品容量加起來比本體還要多，而且全部都沒過期，只是快到期而已。

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▲旁邊送的布丁也是沒在手軟。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）



照片曝光後網友驚呼，「好像罐頭塔」、「我以為看到聖誕樹」、「這個包裝設計會讓設計師生氣，但是太太們看了很高興」、「牛奶界的變形金剛」、「太誇張的贈品了，我都沒遇過」、「好像在綁肉粽的概念」。還有人開玩笑說，「是多滯銷，下次跟機車包在一起我就買了」、「希望之後是送iphone」。

據《康健雜誌》報導，鮮乳中的維生素B2對光線、紫外線很敏感，暴露在冷藏櫃的燈光下越久，營養就流失越多，其中又以玻璃罐或塑膠罐最容易受影響，所以建議消費者在挑選時，盡量選擇紙盒包裝的鮮乳，只要在期限內飲用完畢，即便是即期品還是很營養。

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