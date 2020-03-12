海獺版阿中部長萌翻！插畫家致敬「3防疫大將」千人瘋傳　釣出本尊回應了

▲插畫家向3位防疫大將致敬 。（圖／黃立佩授權引用）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎疫情爆發至今，各部會官員皆為防堵疫情而努力著，其中指揮官陳時中的聲量及評價大幅上升，政委唐鳳更是被日媒封為「天才IT大臣」。插畫家黃立佩近日就畫出一張超萌的畫像，以3種動物代表3位防疫大將，無論是動作或是神韻都表現得唯妙唯肖，至今已吸引了萬名網友按讚、4千多名網友分享。

「學會從幾位防疫大將的氣場分辨海象海獺海豹。」插畫家黃立佩11日在臉書上貼出自己的創作，向幾位為防疫努力的官員致敬。只見從左到右，分別是戴著眼鏡的海象、穿著「NHCC」字樣背心的海獺，以及留著一頭長髮的海豹。

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超萌超Q的畫作曝光後，至今已經吸引了1.3萬人讚翻，而留言之中也釣出了「海巡署艦隊分署」小編留言「衝衝衝電火球、阿中部長、唐鳳神樣」，意指這些動物由左到右分別為行政院長蘇貞昌、疫情指揮中心指揮官陳時中，以及政委唐鳳。對此，黃立佩則是笑認「真不愧是海洋專業！」

▲ 貼文吸引蘇貞昌、衛福部及海巡署小編留言 。（圖／翻攝自黃立佩臉書）

而蘇貞昌小編以及衛福部小編也現身留言處，分別表示「也感謝所有配合政府防疫的國人同胞！」、「請問中間的是阿中部長嗎？（衛福編編舉手發問）感謝大家！我們繼續 #正向防疫」。

其他網友們則是笑翻表示「時中的手手是不是『先不要』」、「我說...電火球那樣子，口罩是戴不住的吧！XD」、「求抱枕商品化！三隻一組擺床頭」、「敲可愛！阿中部長和唐鳳超像的」、「電腦是台灣耶，太酷了」、「這個唐鳳太可愛了」。

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