新冠肺炎襲擊北歐　「挪威進入二戰後最嚴厲狀態」衛生人員4月底前不得出境！

▲挪威首相瑟爾貝克實行至二戰以來最嚴厲的措施。（圖／路透）

記者陳亭伃／綜合報導

新冠肺炎疫情升溫，近幾日在歐洲造成極大衝擊，就連北歐國家都難以倖免，各國紛紛祭出相對應的政策。其中挪威總理瑟爾貝克（Erna Solberg）12日就宣布所有從北歐地區以外入境的民眾都須「強制隔離14天」，並且關閉各級學校，禁止部門衛生專業人員出國。

根據《每日郵報》報導，挪威政府12日動用緊急權力，關閉國內所有學校、餐廳，與其他公共、私人場所，並且也宣布所有體育賽事也將暫停，就是希望可以抑制新冠肺炎蔓延。截至13日上午，挪威確診人數達到702人。政府相關部門隨即決議，部門醫療、衛生工作者需禁止出國至4月底，自外國入境者需要接受14天的居家隔離檢疫，可說是自二戰以來最嚴厲的措施，預計將實行至本月26日，且不排除延長可能。

此外，丹麥截至13日上午達到617例確診，丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在11日就已要求各級學校停課、並且讓所有公部門、非關鍵職位的員工留在家中，丹麥的確診人數增升，當地衛生部長修尼克（Magnus Heunicke）形容，這是「歐洲所見最劇烈的增幅」。

芬蘭則是密切關注新冠肺炎疫情，該國外交部建議公民現在不要到國外旅行。芬蘭總理馬林（Sanna Marin）表示，目前已經召集政府相關部門開會，討論緊急立法情況，有必要將進一步採取限制措施；冰島部分則擬定將對所有國人進行新冠病毒篩檢。