與美國學者視訊　陳其邁：分享台灣如何落實「大數據防疫」

▲陳其邁與防疫團隊向美國學者分享台灣大數據防疫。（圖／翻攝陳其邁臉書，下同）

記者黃巈禾／台北報導

行政院副院長陳其邁12日上午與2位美國學者舉行線上會議，分享台灣如何落實「大數據防疫」，與會者包括疾管署副署長莊人祥、衛福部資訊處處長、行政院資安處處長。

陳其邁指出，這兩位美國史丹佛大學兩位教授分別是先前曾分析台灣三大關鍵作為防疫作為「大數據分析、新科技、主動採檢」的王智弘教授(C. Jason Wang）、健康法律的頂尖學者Michelle M. Mello。

陳其邁提到，會議當中說明台灣如何用大數據分析，鏈結入境資訊與健保資料庫，以及如何運用科技落實居家檢疫，降低社區感染的政策，並說明鑽石公主號個案中，如何識別化、掌握電子足跡後，以大數據分析熱點、再發布細胞簡訊及健康追蹤的作法。

Mello教授問，為什麼台灣在這次防疫中，民眾對政府信任度高？我方以三點說明，1.疫情指揮中心每日公開透明召開記者會說明疫情，2.12/31行政院長蘇貞昌便要求政府超前部署，登機檢疫，快速有效採取行動抑制疫情，3.2003年經歷SARS後，人民了解與政府是夥伴關係，知道疫情期間如何和政府合作防疫。

陳其邁透露，兩位學者也好奇，台灣如何做到有效率鏈結政府資料？我方説明在防疫剛開始時，行政院立刻就成立「防疫大數據小組」，以最有效率的方式，成立各種工作平台，整合鏈結各部會資料庫，去識別化後協助疫情調查、檢疫、健康追蹤。

陳其邁強調，今天能分享防疫的「台灣模式」，要感謝一項項保護國人遠離武漢肺炎的防疫政策背後，一位位第一線防疫人員、醫護人員、工程師、相關單位的努力。

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