大陸外交部發言人質疑「美軍把疫情帶進武漢」　要求美國透明公開！

▲大陸外交部發言人趙立堅。（圖／翻攝 環球時報）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎在全球大流行，但病毒如何傳播到人類一直沒有定論。大陸外交部「戰狼發言人」趙立堅在推特發文指控，「可能是美軍把疫情帶到了武漢」，要求美國給一個解釋，但他並沒有詳細提出證據。

趙立堅12日發文寫道，「2/2 美國疾控中心主任被抓了個現行。零號病人是什麼時候在美國出現的？有多少人被感染？醫院的名字是什麼？可能是美軍把疫情帶到了武漢。美國要透明！要公開數據！美國欠我們一個解釋！」

他與發文同時貼出的影片中，是美國疾控中心主任11日瑜聽證會上承認，由於許多先前死於流感的病患，並沒有接受新冠肺炎篩檢，因此可能會有些病例實際上是死於新冠肺炎。

▲趙立堅質疑美國並未公開數據。（圖／翻攝自趙立堅推特）

但很多大陸網友留言，一派持反對意見，「作為外交部發言人發這樣的陰謀論混淆視聽，無良公眾號的水準，shame on you！怎麼不徹查武漢病毒所？可能是武漢病毒所把疫情帶到了市區。武漢病毒所要透明！要公開數據！武漢病毒所欠我們一個解釋！」、「與此同時，中國的零號病人呢？我的國家能否給自己的人民一個解釋？」

另一派大陸網友則支持趙立堅，「很可能就是老美流感變異，老美一年因流感死6萬多人，太可怕了…」、「難怪美國一直竭盡所能的往中國潑髒水，原來是欲蓋彌彰啊」、「美國Flag of United States什麼時候才能停止逃避事實啊Angry face令人髮指」、「美國查出五種菌株，而中國只有一種菌種，（你品，你細品）」。

