斗六繪本展開幕重防疫　致詞、贈書人人多個「罩」 

▲「五百年後」繪本圖畫展至4月30日在斗六繪本館展出，斗六繪本館也在4月18日也安排了一趟繪本小旅行活動，歡迎民眾踴躍到繪本館欣賞圖畫展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

斗六市立繪本圖書館3月12日開幕展出「五百年後」繪本圖畫展 我們的故事-楓樹湖；正值新冠肺炎防疫期間，今日的開幕儀式中來賓致詞與贈書受禮人人都戴上口罩，在隆重的氣氛下，人人多個「罩」也別有一番風味，斗六市長林聖爵表示，防疫期間辦理活動，確實做好勤洗手、戴口罩注意交談禮儀拱手不握手，就不需太擔心。

斗六楓樹湖社區長壽的樹木時常成為地標，承載著臨近社區的變遷軌跡與居民記憶，一棵楓香樹，樹齡高達五百年，如今五百歲楓香樹雖已不復得見，但老樹的故事卻透過雲林科技大學應外系教授黃惠玲的畫筆，重新化作繪本，從3月12日開始將於斗六市立繪本圖書館展出。

斗六市長林聖爵表示，黃惠玲教授藉由老樹的故事，傳達人類的很多決定或計畫在在影響周遭的自然環境，記錄下斗六的文化故事，呈現斗六的獨特風情。透過閱讀，讓在地民眾更深刻地瞭解斗六這片溫暖的土地，認識屬於家鄉的故事。

雲林縣政府政風處現場致贈由法務部廉政署出版的「小海龜的逆襲」廉政教育繪本給斗六市立繪本圖書館，期待民眾藉由閱讀繪本，透過從小扎根的教育，將「零浪費、少貪心、要廉潔」的品德觀念，落實於日常生活中，另外，鈺統食品股份有限公司也將自行出版繪本贈送轄內小學收藏，雲林縣副縣長謝淑亞、斗六市民代表會主席胡克勤、副主席黃尤美也蒞臨參與。

黃惠玲表示，繪本的創作源起於一位來自德國的文化人類學者安德烈，他曾來台灣找尋google地圖上標示的500年楓香樹，第一年獨自騎著單車遍尋不著，自己因緣際會得知此事，便共同尋找訪談，才了解到斗六楓樹湖社區五百年楓香樹的珍貴往事。如今老樹的故事卻漸漸被人們遺忘。希望透過「五百年後」這本繪本故事讓我們「從心」反思人對自然的態度，重新思考也許「不干擾」就是對自然最好的尊重。

黃惠玲教授是台灣圖畫書的國際推手，自己創作的繪本也曾獲得德國白烏鴉獎。這本繪本是她歷時3年嚴謹的田野調查，第一本自寫自畫繪本。「五百年後」繪本圖畫展至4月30日在斗六繪本館展出，斗六繪本館也在4月18日也安排了一趟繪本小旅行活動，歡迎民眾踴躍到繪本館欣賞圖畫展。

▲縣政府政風處致贈由法務部廉政署出版的「小海龜的逆襲」廉政教育繪本給斗六市立繪本圖書館，期待民眾藉由閱讀繪本，透過從小扎根的教育，將「零浪費、少貪心、要廉潔」的品德觀念。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日「五百年後」繪本圖畫展的開幕儀式中來賓致詞與贈書受禮人人都戴上口罩，在隆重的氣氛下，人人多個「罩」也別有一番風味。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「五百年後」繪本圖畫展至4月30日在斗六繪本館展出，斗六繪本館也在4月18日也安排了一趟繪本小旅行活動，歡迎民眾踴躍到繪本館欣賞圖畫展。（圖／記者蔡佩旻翻攝）





►就算爬到樹上！妳還是很美



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