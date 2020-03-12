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防疫戰鬥營移展台南　黃偉哲：親子共學建立防疫觀念

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▲台南市長黃偉哲出席「防疫戰鬥營」，並親自體驗相關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「防疫戰鬥營」，並親自體驗相關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

防疫教育從小紮根，親子共學提升公衛知識，台南市防疫戰鬥營展覽開跑！市長黃偉哲12日出席由國家衛生研究院、國立科學工藝博物館、兒童科學館、登革熱防治中心等機關合作，將原展於科工館之「防疫戰鬥營」常設展示廳之精華，移展至兒童科學館舉辦巡迴特展開幕會。

主辦單位並在「登革熱新興生物防治技術」專區的設備互動，體驗公蚊不叮咬人的趣味體驗，期待深受大小朋友喜愛的防疫戰鬥營，讓知識的傳遞寓教於樂在豐富有趣的互動體驗，有效阻絕疫病傳染的機會。李啟維議員也來到現場表達支持。

▲台南市長黃偉哲出席「防疫戰鬥營」，並親自體驗相關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，防疫戰鬥營移展至台南，對建立正確的防疫觀念助益甚大，防疫不分年紀，公衛知識及至科普教育都應從小建立與普及，培養良好的衛生習慣，而勤洗手、戴口罩及避免出入公共場所是防疫的共同準則。希望未來無論是學校的校外教學能帶隊參觀或是家長能與小朋友一同來接觸、認識與瞭解，藉由互動體驗的學習來強化對傳染性疾病的防範未然，讓流感、登革熱或其他的傳染病都能應公衛知識的普及而減少感染的機會。

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▲台南市長黃偉哲出席「防疫戰鬥營」，並親自體驗相關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲出席「防疫戰鬥營」，並親自體驗相關活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市政府表示，防治登革熱是全民總動員，全年不鬆懈的工作，為了持續落實清除孳生源4步驟─巡、倒、清、刷，並做好防蚊措施，以減少病毒藉由蚊蟲散播外，冀透過科學教育方式，使登革熱防疫觀念在下一代生根萌芽。感謝國衛院與科工館大力協助，將原展於科工藝館的「防疫戰鬥營」常設展示廳之登革熱防治主題，移展至於台南，並保留展覽中的高互動體驗的擴增實境、射擊遊戲、跳舞機等模式，讓衛教知識的學習更豐富有趣外，另闢設「沃爾巴克氏體（Wolbachia）-登革熱新興生物防治技術」專區介紹此新興生物防治技術之發展、應用及成效，歡迎學校校外教學的安排或親子共學，一同來兒童科學館看展。參觀展覽可蒐集紀念章，3月至5月、6月至8月操作互動單元得分最高的前8名民眾，可獲得精美禮物，歡迎市民朋友前來參觀挑戰。

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