　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雲科大師生攜手業界開發　全台第一台Auto防疫檢測站

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲雲林科技大學師生電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，紀錄、通報、追蹤多項程序，一次完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林科技大學師生電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，紀錄、通報、追蹤多項程序，一次完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎防疫期間各種場合都需要檢測體溫與手部殺菌，國立雲林科技大學因應開學後，進入各建築物師生都需量測體溫、噴酒精並於校內系統上登錄，需耗費大量人力；校內電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，量測後掃描QR CODE直接於校內系統上完成登錄。

由業界支援內建藍芽傳訊的醫療級非接觸紅外線額溫槍以及串聯APP軟體，在過程包含感應自動噴酒精、感應學生證、量測額溫，師生檢測到的資料直接與學校資訊系統連結，達到目前防疫措施所需的紀錄，通報，追蹤多項程序，一次完成來節省大量人力與減少與人面對面接觸。

請繼續往下閱讀...

電子系副教授薛雅馨表示：「防疫人人有責，每個人都可用自己的方式盡份心力」，認為如能開發一個系統，可以協助防疫站人員更為安全、且可減少每日所需的人力，並加快學生上課前檢疫的登錄流程，應該很有幫助。

薛雅馨串聯業界，並與智慧醫療研究中心教師柯明達帶領13位熱血學生，蘇柏誠、黃祥龍、蘇柏源、蔣孟翰、林敬侑、吳佩娟、郭廷婷、江閔詳、馬立昂、谷鑑宸、林勃辰、江善、賴冠伯和資訊中心一起投入，僅花費一週時間即完成臺灣第一台自動防疫檢測站，已經於日前上線使用。

雲科大校長楊能舒指出，由此師生熱心投入，可以看見同學們的技術實力，充分呈現雲科大為人才培育的領航者；同時也感謝優盛醫學科技股份有限公司支援此系統需要的藍芽款額溫槍，與如影優活股份有限公司協助開發軟體。

如影優活總經理游若文表示，「公司能參與協助雲科大防疫，是本著企業社會責任來略盡棉薄之力」，此次雙方合作完成的自動防疫檢測站具有商品化量產的意義，相信未來對於各單位的防疫均能有所助益。

▲雲林科技大學師生電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，紀錄、通報、追蹤多項程序，一次完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲電子系副教授薛雅馨串聯業界，並與智慧醫療研究中心教師柯明達帶領13位熱血學生，蘇柏誠、黃祥龍、蘇柏源、蔣孟翰、林敬侑、吳佩娟、郭廷婷、江閔詳、馬立昂、谷鑑宸、林勃辰、江善、賴冠伯和資訊中心一起投入，僅花費一週時間即完成臺灣第一台自動防疫檢測站。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林科技大學師生電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，紀錄、通報、追蹤多項程序，一次完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林科技大學指出，感謝優盛醫學科技股份有限公司支援此系統需要的藍芽款額溫槍，與如影優活股份有限公司協助開發軟體。（圖／記者蔡佩旻攝）
 


► 欸~妳過來一下！妳過來一下


【其他新聞】

►快訊／斗六心臟病兒出發送北榮！「救護車車牌曝光」　爸懇託禮讓：孩子在咳血

►孩子心臟病咳血12日北上轉台北榮總　父急PO網：求用路人禮讓救護車

►斗六流浪鱷有主人！男提照片「我阿公的」　縣府：依法查處

►淫狼狂催花重判12年竟趴趴走！潛虎尾科大旁租屋躲2年...千名學生當鄰居

►雲林大美楊桃產量減　莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」

ET快訊
下巴戴口罩「日本惡性循環」曝現況　東京台男怕爆：搭車靠下盤挺
新冠肺炎或造成「睪丸損傷」！專家急呼：男病患快去檢查
台股狂殺至半年新低！收盤重挫471點...險守10,400點
美媒大讚「台灣防疫」教導全球寶貴一課！列出8點關鍵狂推
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

LIVE／口罩網購首日大當機　指揮中心15:00最新說明

彩椒顏色變變變！台灣首度舉辦「品種競賽」　19樣口感、外觀決勝負

你們不送我來送！　蘇澳「肉焿民」第二度與善心人士送餐到榮總

新竹女拳王陳念琴約旦打入資格賽　將前進2020東京奧運搶金牌

雲科大師生攜手業界開發　全台第一台Auto防疫檢測站

下巴戴口罩「日本惡性循環」曝現況　東京台男怕爆：搭車靠下盤挺住

每天參觀人數僅剩1000人　吳密察揭「2大情況」故宮會閉館

幼稚園童飆三字經...阿嬤+老爸出聲教訓：誰教你的！她秒懂笑噴：教育太重要

北市聯醫調整「一般、加護病房」探病時間　統一晚間7點～7點半！

南榮科大欠薪6799萬　教育部通過首例退場基金融資

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

Sandy畢業典禮「叮嚀吳宗憲要低調」！　一上台看到頒獎人是他「眼神死」ＸＤ

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

LIVE／口罩網購首日大當機　指揮中心15:00最新說明

彩椒顏色變變變！台灣首度舉辦「品種競賽」　19樣口感、外觀決勝負

你們不送我來送！　蘇澳「肉焿民」第二度與善心人士送餐到榮總

新竹女拳王陳念琴約旦打入資格賽　將前進2020東京奧運搶金牌

雲科大師生攜手業界開發　全台第一台Auto防疫檢測站

下巴戴口罩「日本惡性循環」曝現況　東京台男怕爆：搭車靠下盤挺住

每天參觀人數僅剩1000人　吳密察揭「2大情況」故宮會閉館

幼稚園童飆三字經...阿嬤+老爸出聲教訓：誰教你的！她秒懂笑噴：教育太重要

北市聯醫調整「一般、加護病房」探病時間　統一晚間7點～7點半！

南榮科大欠薪6799萬　教育部通過首例退場基金融資

僅隔8個賽季！　NBA因新冠肺炎第三度無預警封館

母親過世怕被同情「不願意哭」　鍾瑶夢裡和媽媽相見：她說她還沒走

LIVE／口罩網購首日大當機　指揮中心15:00最新說明

撥錯地方...八字衰眉貓「暴力埋砂」抓到垃圾桶快破　旁邊貓看傻！

三星監獄手作口罩套　傳愛送150個到幼兒園

李艾薇正式成蕭敬騰師妹...破百座獎盃「塞爆客廳」超狂畫面曝光！

土地公廟前車遭擦撞他報案　警察趕到「一次開兩張」：兩人都違停

台南8座太陽能電子紙智慧站牌　交通局上線啟用

北京紀念孫中山逝世95周年　統戰部、民革中央均到場

故宮博物院對面大搞「槍枝改造所」　男否認販售：私人收藏

同僚爆23歲女警上涼班內幕！　「和已婚53歲副所長夜寢42分鐘」

生活熱門新聞

18台人拒檢真相　知情家屬還原

超狂藥師被嗆聲　掛牌停賣1日

更強冷空氣周六急凍！明起連雨3天

鄉民質疑「靠什麼紅？」他曝企鵝妹心機面

陳時中給護理人員的一封信　萬人讚爆

政府徵召基隆口罩廠！CEO為趕工婚禮3天前延期

竹女高三生搭包機順利返台　可趕上二階面試

像颱風天！7縣市大雨特報越晚越冷　下波更凍探10度

即／口罩實名制2.0開放！　健保署網站當機

明午變天全台濕冷　溫度直逼強烈大陸冷氣團

深夜煮韓式泡麵「開袋0醬包」！她傻眼揭真相

13防疫醫護忍尿10小時　仍喊值得

F奶蔡宜芳當年「一襲爆乳國旗裝」竄紅

阿秋大肥鵝太平賀緹店3月底停業

更多熱門

相關新聞

超暖心！　「鳥巢營」復育領角鴞棲息地

超暖心！　「鳥巢營」復育領角鴞棲息地

小墾丁渡假村與雲林科技大學攜手推出「數位服務設計與行銷工作坊-鳥巢物語：在鳥居林裡迷路」課程，共同攜手復育領角鴞，並邀請領角鴞達人蔡志偉指導，如何為台灣的貓頭鷹，進行棲地補償。

雲科大、中正大師生快閃抗議六輕爆炸

雲科大、中正大師生快閃抗議六輕爆炸

科大班對車禍！騎士臉全碎她傷重亡　恐被告

科大班對車禍！騎士臉全碎她傷重亡　恐被告

智慧生活自造黑客松　北科大得大獎

智慧生活自造黑客松　北科大得大獎

林全與國旗融合！網友：自由女神

林全與國旗融合！網友：自由女神

關鍵字：

雲林科技大學防疫檢測如影優活優盛醫學

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

18台人拒檢真相　知情家屬還原

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

爵士戈貝爾確診前才狂摸麥克風

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面