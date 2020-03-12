雲科大師生攜手業界開發　全台第一台Auto防疫檢測站

▲雲林科技大學師生電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，紀錄、通報、追蹤多項程序，一次完成。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

新冠肺炎防疫期間各種場合都需要檢測體溫與手部殺菌，國立雲林科技大學因應開學後，進入各建築物師生都需量測體溫、噴酒精並於校內系統上登錄，需耗費大量人力；校內電子系師生自發投入研發，並號召業界一起合作，完成全台首座 Auto防疫檢測站，量測後掃描QR CODE直接於校內系統上完成登錄。

由業界支援內建藍芽傳訊的醫療級非接觸紅外線額溫槍以及串聯APP軟體，在過程包含感應自動噴酒精、感應學生證、量測額溫，師生檢測到的資料直接與學校資訊系統連結，達到目前防疫措施所需的紀錄，通報，追蹤多項程序，一次完成來節省大量人力與減少與人面對面接觸。

請繼續往下閱讀...

電子系副教授薛雅馨表示：「防疫人人有責，每個人都可用自己的方式盡份心力」，認為如能開發一個系統，可以協助防疫站人員更為安全、且可減少每日所需的人力，並加快學生上課前檢疫的登錄流程，應該很有幫助。

薛雅馨串聯業界，並與智慧醫療研究中心教師柯明達帶領13位熱血學生，蘇柏誠、黃祥龍、蘇柏源、蔣孟翰、林敬侑、吳佩娟、郭廷婷、江閔詳、馬立昂、谷鑑宸、林勃辰、江善、賴冠伯和資訊中心一起投入，僅花費一週時間即完成臺灣第一台自動防疫檢測站，已經於日前上線使用。

雲科大校長楊能舒指出，由此師生熱心投入，可以看見同學們的技術實力，充分呈現雲科大為人才培育的領航者；同時也感謝優盛醫學科技股份有限公司支援此系統需要的藍芽款額溫槍，與如影優活股份有限公司協助開發軟體。

如影優活總經理游若文表示，「公司能參與協助雲科大防疫，是本著企業社會責任來略盡棉薄之力」，此次雙方合作完成的自動防疫檢測站具有商品化量產的意義，相信未來對於各單位的防疫均能有所助益。

▲電子系副教授薛雅馨串聯業界，並與智慧醫療研究中心教師柯明達帶領13位熱血學生，蘇柏誠、黃祥龍、蘇柏源、蔣孟翰、林敬侑、吳佩娟、郭廷婷、江閔詳、馬立昂、谷鑑宸、林勃辰、江善、賴冠伯和資訊中心一起投入，僅花費一週時間即完成臺灣第一台自動防疫檢測站。（圖／記者蔡佩旻攝）



▲雲林科技大學指出，感謝優盛醫學科技股份有限公司支援此系統需要的藍芽款額溫槍，與如影優活股份有限公司協助開發軟體。（圖／記者蔡佩旻攝）





► 欸~妳過來一下！妳過來一下



【其他新聞】

►快訊／斗六心臟病兒出發送北榮！「救護車車牌曝光」 爸懇託禮讓：孩子在咳血

►孩子心臟病咳血12日北上轉台北榮總 父急PO網：求用路人禮讓救護車

►斗六流浪鱷有主人！男提照片「我阿公的」 縣府：依法查處

►淫狼狂催花重判12年竟趴趴走！潛虎尾科大旁租屋躲2年...千名學生當鄰居

►雲林大美楊桃產量減 莿桐鄉農會向老農喊話「別砍樹，讓我們來接手」