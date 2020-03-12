口罩預購首日大當機　張雅琴：爛透了！完全沒想到大家需求

▲張雅琴談口罩實名制2.0。（圖／翻攝年代晚報YouTube）

記者黃巈禾／台北報導

「口罩實名制2.0」12日開放登記，湧入大流量讓網站當機，健保快易通app也一度無法連線。行政院長蘇貞昌表示，管理系統的團隊正用盡全力讓系統更穩定。對此，主播張雅琴痛批，口罩實名制2.0有補救，但成績不夠好，這是事實，「你不但不夠好，你的技術上爛透了，你完全沒有想到大家的需求」。

針對健保署長李伯璋說今天9點不順暢，10點比較好，已要求加大CPU等說法，張雅琴12日在節目中直言，「你早該加大啊！」成功率太低，如果40萬人使用APP，只有2、3萬人成功，那是不是太低？

張雅琴再指，中午12點距離上線3個小時，檢康存摺使用人數有14萬5174人，累計人次有52萬5204人，表示1個人可能點好幾次，平均1個人點3.6次，「你手賤嗎？沒有啊，我就是屬於3.6次的那個啊！我進不去啊！」

▲健保快易通app當機。（圖／記者陳詩璧、葉國吏翻攝）

張雅琴認為，預購首日APP預約完成累計次數有8.8萬，但如果以中午的數字來看，中午以前累計52萬人次，成功率很低，社會本來就有多元的意見，要做得好，大家會講，若做不好，大家也應該批評。

對於李來希說現在創造一個網路新通路，又被話術成進階2.0，「是什麼天才長髮披肩政務委員的創舉，真是騙死人不用償命」等說法，張雅琴表示，完全不認同李來希的說法，但今天電腦問題確實沒做好，還好後面有補救，要不然李來希就要放鞭炮了。