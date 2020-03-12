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快訊／斗六心臟病兒出發送北榮！「救護車車牌曝光」　爸懇託禮讓：孩子在咳血

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記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣一名廖姓父親11日在臉書上心急發文，表示自己16歲的兒子罹患嚴重心臟病，必須到台北榮總治療，救護車（車牌號碼：ATP-3160）將於12日上午出發，經國道一號北上，希望同時段的用路人能夠禮讓救護車，替孩子爭取寶貴的時間治療。今早8時許，救護車駛進斗六台大醫院雲林分院進行整備，並於9時出發，一路往北駛往台北榮總醫療大樓，車上有一位醫師、一位護理師陪同。

▲▼斗六心臟病兒急送北榮！「救護車車牌曝光」　爸懇託禮讓：孩子在咳血。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲救護車於12日上午9時自斗六出發，載著患有嚴重心臟病的孩子沿國道一號北上前往台北榮總。（圖／記者蔡佩旻攝）

廖父向《ETtoday新聞雲》表示，兒子今年就讀高一，有先天性心臟病，從小到大在台北榮總開過無數次刀，本狀況持續穩定，近年便就近於台大醫院虎尾、雲林分院追蹤就醫，因3月9日孩子身體不適，住進台大醫院雲林分院治療，三日來狀況不佳又咳血，在醫師安排下，於12日轉回台北榮總緊急治療。

台大醫院雲林分院小兒心臟科醫師林杏佳受訪時表示，孩子從小罹患先天性心臟病，長期在北榮追蹤治療，日前在學校突然咳血，研判應是長期嚴重病情導致的併發症之一。林杏佳說，患者的咳血情形很嚴重，如此會導致他肺部塌陷、呼吸狀況不佳，因此院內先做了初步的處置，包括輸血、插管、接呼吸器等，穩定患者情況。

林杏佳指出，患者今早從加護病房轉往北榮治療，雖然全程都有醫師陪同，但患者狀況不穩定，還是有很多不確定因素，「這算是比較緊急的狀況，要跟時間賽跑，車上的設備不像醫院裡那麼齊全，不知道路程上還會發生什麼狀況，所以我們當然希望時間壓得越短越好。」

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►孩子心臟病咳血12日北上轉台北榮總　父急PO網：求用路人禮讓救護車

▼救護車9時許出發，駛出斗六台大醫院雲林分院。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲▼斗六心臟病兒急送北榮！「救護車車牌曝光」　爸懇託禮讓：孩子在咳血。（圖／記者蔡佩旻攝）

▼廖父在臉書PO文，請求用路人禮讓救護車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

廖父16歲兒子因心臟病將於明（11）日上午9點從斗六市台大醫院雲林分院出發，經國道一號中山高速公路，緊急轉院到台北榮總治療，請求用路人可以在安全的狀況下禮讓救護車，讓孩子儘速順利平安抵達榮總治療。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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