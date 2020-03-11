孩子心臟病咳血12日北上轉台北榮總　父急PO網：求用路人禮讓救護車

▲廖父請求用路人可以在安全的狀況下禮讓救護車，讓孩子儘速順利平安抵達榮總治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣一位父親在臉書上心急發文，內容指出有心臟病的孩子將於明（12）日上午9點從斗六市台大醫院雲林分院出發，經國道一號中山高速公路，緊急轉院到台北榮總治療，因病況危急希望明早剛好同時間、同路段的用路人可以在安全的狀況下禮讓救護車，讓孩子儘速順利平安抵達榮總治療。

廖父臉書上貼文「明天早上9：00從斗六台大出發，有一台救護車一路北上西螺、彰化、台中、苗栗、新竹、桃園下往台北交流道，往榮總醫院醫療大樓，希望這段時間在中山高國道一號的朋友，多多禮讓救護車，一個傳一個，讓我的孩子能平安順利到達台北榮總，有看到的朋友幫阿鋒分享，孩子有嚴重的心臟病，要到榮總緊急治療拜託各位！拜託各位！」

《ETtoday新聞雲》連絡上PO文的廖父，他表示，兒子今年16歲就讀高一，有先天性心臟病，從小到大在台北榮總開過無數次刀，本狀況持續穩定，近年便就近於台大醫院虎尾、雲林分院追蹤就醫，因3月9日孩子身體不適，住進台大醫院雲林分院治療，三日來狀況不佳又咳血，在醫師安排下，明日需轉回台北榮總緊急治療。

廖父說，有聯繫到國道警察，警方表示明早救護車行經國道時段時，將注意沿路車流量路況，如遇塞車狀況，可隨時撥電話聯繫警方，將隨即派員前往疏導、開路。

▲廖父16歲兒子因心臟病將於明（12）日上午9點從斗六市台大醫院雲林分院出發，經國道一號中山高速公路，緊急轉院到台北榮總治療。（圖／記者蔡佩旻攝）

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