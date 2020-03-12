蔡英文召開「國安高層會議」：5大指示抵抗疫情對經濟衝擊

▲總統蔡英文召開國安會議。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

為因應新冠肺炎疫情擴散帶來的經濟衝擊，總統蔡英文12日召開「國安高層會議」，會中她下達5大指示，包括落實600億防疫特別預算、各部門既有預算及基金移緩濟急、加速擴大內需、協助民間加速投資，以及穩健金融市場，維持匯市穩定與股市動能。

蔡英文在會議中，先聽取行政院及各部會應變準備後表示，因為防疫的超前部署，所以國內疫情管控良好；但因應疫情帶來的經濟衝擊，政府更必須超前部署，強化短期經濟動能，維持台灣經濟活力。

蔡英文接著提出5大指示，首先是「落實600億防疫特別預算」，她強調，目前防疫與紓困振興條例已經立法完成，特別預算也正由立法院進行審議，600億受衝擊產業紓困預算應確實執行。

其次，是「政府各部門既有預算及基金移緩濟急」，蔡英文表示，要彙整政府預算以緩濟急及各項基金的支出，如：就業安定基金、觀光發展基金等，約有近400億經費可投入紓困與振興計畫。

第三，「最短時間落實政府部門投資與採購，加速擴大內需」，蔡英文表示，行政院清查公部門各機關及國營事業，除緊盯前瞻基礎建設計畫進度外，就公共建設、政府採購、與包含長照幼托等公共服務的部分，以及國防產業及相關採購等，加大加速進行，以最高的效率、最短的時間落實各項擴大內需計畫。

第四，「全力協助民間加速投資，維繫經濟動能與活力」，蔡英文指出，除了公部門投資加速之外，也應大力促進民間部門投資，總統指示相關部會確實執行台商回流及投資台灣方案，全力協助企業排除投資障礙，維繫民間投資動能及總體經濟活力。

最後，蔡英文要求「全力穩健金融市場，維持匯市穩定與股市動能」，她認為，國內經濟基本面尚屬良好且資金充足，為避免疫情變化造成心理面影響，請財政部、金管會、中央銀行等各部會密切觀察國際金融市場，特別是美國股市的情勢，即時因應，全力維持匯市穩定與股市動能。

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