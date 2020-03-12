「TAIPEI Act」完成國會程序！待川普簽署　總統府：美國是最重要盟友

▲美國總統川普。（資料照／達志影像／美聯社）



記者陶本和／台北報導

針對美國參議院於台灣時間12日一致同意通過「台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative (TAIPEI) Act）。總統府發言人張惇涵表示，美國是台灣在國際上最重要的盟友，雙方持續而深厚的夥伴關係。

美國聯邦眾議院在4日時，以415票贊成、無人反對，一致通過TAIPEI Act，該法案主張美國政府應強化台灣對外關係，並支持台灣參與國際組織和強化台美貿易關係。

接著，由於眾院表決的是修正後的參院版本S.1678，該案須再次回到參議院處理。因此，美國參議院於台灣時間12日，一致同意方式通過「2019年台灣友邦國際保護暨強化倡議法案」（TAIPEI Act），完成國會立法程序，接下來TAIPEI Act 將送進白宮，待美國總統川普簽署後即正式生效。

對此，張惇涵表示，感謝美國參、眾兩院對台灣國際空間的高度支持。美國是台灣在國際上最重要的盟友，雙方持續而深厚的夥伴關係，共享自由、民主與人權的普世價值，對於包括台美在內的區域各方都至關重要。

張惇涵重申，作為印太區域中負責任的一員，台灣將持續與美國的國會與行政部門，以及其他理念相近國家強化各層面的合作關係，捍衛民主自由與人權的價值，共同為印太區域的和平穩定與福祉作出積極貢獻。

▼總統蔡英文。（圖／總統府提供）

