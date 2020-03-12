救韓國瑜關鍵是陳菊？前高市官員嗆國民黨：「放任抹黑」何必換主席...可憐哪！





▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

國民黨新任主席江啟臣近日召開上任後的首長中常會，會中青年團總團長、中常委田方倫發言時稱，要救韓國瑜的關鍵是陳菊，藍營應宣傳陳菊市府如何欺負高雄人。對此，前高市行政暨國際處長陳瓊華相當不以為然，她大酸，如果江啟臣放任黨員持續抹黑，「何必換主席？」

陳瓊華12日透過臉書發文，開頭就大酸，「可憐哪，江主席，這就是你上任第一次的中常會，還在講這些台灣人早就用選票告訴你、告訴國民黨答案的事，主席換人了，但國民黨腦袋一樣、說話一樣，何必換主席？」

陳瓊華質疑，如果陳菊人馬在高雄吃乾抹淨、欺負高雄人夠夠，一上任就猛挖前朝事的韓國瑜會到現在還兩手空空、挖不到任何事傷陳菊一毫？如果韓國瑜德澤高雄、高雄唾棄陳菊，高雄會在2020總統大選成為韓國瑜輸最多的地方？她指出，「接下來2月展開的罷免連署更是超速完成，對高雄人來說，罷免韓國瑜、請走韓國瑜，這場大選才結束，高雄人眾志成城，國民黨還在冥頑不靈。」

陳瓊華強調，因為韓國瑜，國民黨2020才會大敗，江啟臣才會補選上國民黨主席，如果江啟臣不處理國民黨的病灶，繼續放任抹黑、挺韓、支持韓，「敗選，然後補選、換主席」的循環就持續著，直到國民黨氣若游絲、終究不治，「從小品學兼優的江主席政治生命裡害死一個黨，可憐哪！」