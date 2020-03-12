聯合國忽視台灣女性參政成就　我駐紐約辦事處發文抗議

▲蔡英文 。（資料照／記者李毓康攝）

中央社

聯合國婦女組織與國際國會聯盟近期公布全球女性參政圖表，未獨立列出選出女性總統的中華民國，還將台灣與中國視為一體，駐紐約辦事處在推特留言抗議，強調「無法接受」。

3月適逢聯合國召開第64屆婦女地位委員會大會（ CSW 64），聯合國婦女組織（UN Women）與國際國會聯盟（IPU）公布截至1月1日全球各國女性部會首長、國會議員比例排名等資料，並繪製地圖。

台灣被拒於聯合國之外，但女性參政成就有目共睹 。中華民國總統蔡英文1月連任成功，第10屆立法委員女性立委占總席次41.59％。根據IPU統計，台灣女性國 會議員比例是亞洲之冠，全球排名第16，超越男女平權普及的瑞士。

但上述圖表未獨立列出台灣，在按比例等級區分顏色的地圖上，台灣與女性國會議員比例僅24.9％、全球排名第75的中華人民共和國都呈現紅色，意味繪圖者將台灣與中國視為一體。 駐紐約辦事處今天在聯合國婦女組織推特（Twitter）文章留言：「無法接受！你們宣稱力挺女性 與民主，卻在地圖上抹去民主的台灣。我們驕傲地選出女性總統，近42％立法委員是女性。」 留言寫道：「沒有民選制度的中國跟台灣根本就無 從比起。」

駐紐約辦事處在臉書（Facebook）專頁發文說，這 張女性參政地圖完全忽視台灣的成就。為打造平等的未 來，國際組織必須開始接納台灣。 鑑於2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎） 疫情蔓延，原訂在紐約集會兩週的第64屆婦女地位委員 會大會縮小舉辦，僅於9日開幕當天召開程序會議，數十場周邊活動一併取消，原訂本週在紐約登場的「台灣 性別平等週」系列活動也延期辦理。