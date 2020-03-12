矯正學校爆醜聞！他控舍友性侵　監視器畫面「沒有呼救」不起訴



▲法務部矯正署誠正中學爆發性醜聞。圖為新竹地檢署外觀。（圖／翻攝自Google Map）

記者陳凱力／新竹報導

法務部矯正學校一名陳姓同學指控同舍同學強迫自己為對方口交。檢方偵查時調閱監視器畫面發現，陳男為對方口交時，並未被限制自由，卻沒對外呼喊求救，認馮男強制性交罪嫌不足，以不起訴處分。

陳男指控，同舍的馮男於2019年9月間某日深夜，在廁所以手強押他頭部，逼迫自己為對方口交。馮同學坦承被口交，但否認有強制性交犯行。馮說，當晚他在房舍洗手台旁與陳私約相互口交，陳原本同意，後又改說他幫自己吹就好，若他真的不願意，當下也可以呼救。

陳男向檢方表示，因為馮經常說要自己幫他口交，所以自己一開始以為他是開玩笑的，才隨口答應，後來是因為自己跟對方說「不要了」、「再這樣要叫人」，馮才放過他，讓他回房睡覺。

檢方勘驗監視器畫面發現，馮男叫陳起床後，陳先環顧四周、視察身邊環境後才走向廁所，接著馮赤裸上身坐在馬桶上，而陳則蹲在牆角面對馮男，馮清洗下體後開始接受陳男口交，馮也按住陳的頭部來回往返直到結束，事畢，陳男漱口後回房就寢。

檢方認，案發當時陳男並未被限制自由，但直到性行為結束後至回床就寢，陳男都未對外呼喊求救，且事發前陳男先查看執勤走道之管理員動態，因此馮男稱事前已徵得同意等語可採信，難以陳男的片面指訴，遽認馮男涉有強制性交罪嫌，依法為不起訴處分。

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