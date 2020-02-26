摩鐵續攤硬上女性好友！　工廠小開賠146萬求原諒獲緩刑

▲陳姓工廠小開日前與女性好友晴晴相約喝酒聊天，酒後他為了滿足自己性慾，竟違反女方意願強制硬上。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者徐愷昕／台中報導

27歲陳姓工廠小開日前與女性好友晴晴（化名）相約喝酒聊天，未料酒後他為滿足自己性慾，竟違反女方意願強制硬上，性侵得逞。事後經協調，雙方以146萬元達成和解，晴晴也同意給予陳男緩刑。法院審結依妨害性自主罪判陳男有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並須服勞役160小時。可上訴。

陳男2019年2月14日晚上11點多與晴晴相約台中大安區一便利商店喝酒聊天，陳男見天色已晚，遂向晴晴提議到大甲區一摩鐵續攤，聊著聊著隔日凌晨，陳男突色心大開，為滿足自己性慾，將晴晴強壓在床，隨後扒光女生衣服硬上得逞。事後晴晴不甘受玷辱，逃離現場後趕緊前往醫院驗傷，並向警方報案。

台中地院認為陳男27歲年輕識淺，思慮不夠周到，為滿足自身性慾，竟利用晴晴酒後自我保護能力減弱之際，違反女生意願強制硬上，完全無視晴晴性自主權，惡行非輕，但審酌他犯後坦承犯行，態度尚佳，且已與晴晴以146萬達成和解，女方也同意給予他緩刑。法官審結依妨害性自主罪判陳男有期徒刑2年，緩刑4年，緩刑期間付保護管束，並須服勞役160小時。可上訴。

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