快訊／宿舍大火「女移工失聯整夜」！火場今早詭竄濃煙…警消掀鐵板發現焦屍

▲彰化移工宿舍大火。（圖／記者唐詠絮攝）

記者李忠憲、莊智勝／台中報導

彰化縣秀水鄉番花路一處移工宿舍昨（15日）晚間發生火警，警消到場撲滅火勢後救出3名嗆傷傷者，經搜索後未發現有人受困，豈料今上午9時許火場竟再度竄出焦煙，警消到場後竟在火場內一塊鐵板下方發現一具漆黑焦屍，懷疑是昨晚一名失聯的女性移工。目前警方已趕赴現場採證，該具焦屍身分、確切起火原因仍待調查釐清。

彰化縣消防局15日晚間8時50分接獲通報，位於番花路的移工宿舍傳出火警，警消旋即出動彰化、鹿港、花壇、員林、福興消防分隊與第三大隊消防人員全力搶救，派遣各式消防車19車、救護車13車、警消72人、役男2人到場，火場為3樓RC建築，21時09分火勢控制，燃燒樓地板面積約20平方公尺，1樓經營夾娃娃機，濃煙不斷從屋內竄出，消防隊除緊急布水線搶救外，還出動雲梯車救人，更驚動一旁的住戶。

整起火勢在短短20分鐘內迅速撲滅，警消也救出3名嗆傷移工，並送往醫院治療。消防分隊長指出，當下搶救時即知道有移工失聯，但沒有人可以確定該名移工是否在火場內，且火勢熄滅後，警消也在現場來回搜索2次，惟現場凌亂未有發現，直到今早火勢有復燃跡象，警消再度前往撲滅時，才在2樓中段的鐵板下方發現一具焦屍，目前身分尚在確認中。

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