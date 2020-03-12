小明們何時回台？ 陸委會「防疫優先、視疫情發展調控人員移動」

▲武漢第二批包機返台現場照片。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

記者任以芳／台北報導

時隔一個月，滯留湖北第二批包機終於回台。針對起飛前爭議，陸方30人候補名單怎來，以及小明們是否能回台灣？對此，陸委會12日例行記者會一開始，發言人邱垂正特別指出，「指揮中心指揮官在昨、今都有充分說明，陸委會無進一步補充。」只強調以防疫優先。

第二批包機由華航和東航執飛，兩班機共帶回361人。外界也很關注，所謂的第三類人「小明們」是否能趕上第三批包機回台？對此，邱垂正表示，「疫情指揮中心指出，國際疫情相當緊張，有向外擴的趨勢，疫情情勢會更加複雜，已經有境外移入案例，未來疫情發展值得密切觀察。」小明們能否返台，陸委會將配合疫情指揮中心，視疫情發展，以及防疫狀況，對人員移動在做整體性的調控。

▲小明回台仍遭疫情指揮中心撤回，考量目前大陸疫情發展，為減少人員移動。

。（圖／翻攝衛生福利部臉書）

根據陸委會的定義，小明是「國人與陸配所生的子女，原本即具有『台灣合法居留身分』，並且已經與父母在台灣共同居住生活、就學多年，過年期間隨同父母到中國大陸探親，因停航滯留者。」雖然小明沒有台灣身分證，但有合法居留身份，也在長期在台灣生活、上學。先前陸委會基於人道考量，放寬小明回台條件，遭疫情指揮中心撤回，無關「政治操作」，主要考量目前大陸疫情發展，為減少人員移動，仍然不允許回台。

除了小明爭議，第二批包機順利返台，過程還是出現突發狀況。陸方臨時提出30人候補名單上機，遭我方拒絕。大陸官媒新華社立刻發報導指出，湖北省台辦表示，「一些台灣民眾因各種原因未參加運送，飛機艙位出現空缺的情況下，原本在不超出原定運送總數範圍內『遞補』 30 多位急需回鄉的台灣民眾，遭台灣方面拒絕，一些台灣民眾對此感到很失望。」

為了嚴防缺席未上機場情況，在第三批包機「重演」，下次協調包機任務時，雙方是否會把「遞補名單列為溝通重點？」對此，邱垂正沒有多做評論，一切防疫優先，關於第三批包機何時啟動，以疫情指揮中心調度為主。