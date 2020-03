大陸賺進上億元沒分潤！　蘇打綠樂團青峰與15年恩師對簿公堂

▲吳青峰被恩師控告侵害著作權。(圖/資料照/環球提供)

記者孫于珊/台北報導

蘇打綠樂團主唱吳青峰遭受教15年恩師林暐哲指控,多次公開演唱,違反專屬授權,涉嫌侵害著作權。台北地院11日完成分案,此案應行合議審判,於第8庭審理,審判長為邱瓊瑩,受命法官為郭嘉。

由於青峰1998年8月和恩師簽署專屬授權契約,青峰創作的277首詞曲權利都歸恩師所有,若想終止契約,必須在合約屆滿前3個月以書面表示反對,否則合約將會「自動續約」延長1年。

然而青峰不滿多年來都沒收到在大陸演出的上億人民幣的版稅分潤,決定單飛,另立門戶,卻沒有終止和恩師的契約,致青峰2019年公開演唱、出版《太空人》專輯內的12首單曲,「歌頌者」、「巴別塔慶典」等,被檢察官認定侵害著作權,除了將青峰依法起訴外,也起訴青峰設立的「哈里坤的狂歡」公司。

▲環球音樂對於吳青峰遭起訴,發出聲明。(圖/環球音樂提供)

而青峰所屬的環球音樂日前對此發聲明回應,表示「至感錯愕及深感遺憾」,也強調林暐哲和吳青峰之間的詞曲版權授權合約,已於2018年年底終止。

而青峰本人則在起訴後5天,才於Instagram(IG)上發文,他認為坦然面對、處理才是正解,並沒有把自己困在哀怨當中,「從來就對得起自己,對得起所有事情,沒什麼好愁苦的」,「髒水瘋狂潑來,那就擦擦洗洗,或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感」,最後更以他的新歌「Tomorrow will be fine」激勵自己,「不管發生什麼,我始終相信,都會是好的。就算再多不好,自己就有讓一切變好的能力,那就是所謂的,Tomorrow will be fine。」

▼吳青峰對於侵權案坦然面對,並激勵自己「Tomorrow will be fine」。(圖/資料照/記者張一中攝)

