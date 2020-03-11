大陸賺進上億元沒分潤！　蘇打綠樂團青峰與15年恩師對簿公堂

▲吳青峰被恩師控告侵害著作權。（圖／資料照／環球提供）

記者孫于珊／台北報導

蘇打綠樂團主唱吳青峰遭受教15年恩師林暐哲指控，多次公開演唱，違反專屬授權，涉嫌侵害著作權。台北地院11日完成分案，此案應行合議審判，於第8庭審理，審判長為邱瓊瑩，受命法官為郭嘉。

由於青峰1998年8月和恩師簽署專屬授權契約，青峰創作的277首詞曲權利都歸恩師所有，若想終止契約，必須在合約屆滿前3個月以書面表示反對，否則合約將會「自動續約」延長1年。

然而青峰不滿多年來都沒收到在大陸演出的上億人民幣的版稅分潤，決定單飛，另立門戶，卻沒有終止和恩師的契約，致青峰2019年公開演唱、出版《太空人》專輯內的12首單曲，「歌頌者」、「巴別塔慶典」等，被檢察官認定侵害著作權，除了將青峰依法起訴外，也起訴青峰設立的「哈里坤的狂歡」公司。

▲環球音樂對於吳青峰遭起訴，發出聲明。（圖／環球音樂提供）

而青峰所屬的環球音樂日前對此發聲明回應，表示「至感錯愕及深感遺憾」，也強調林暐哲和吳青峰之間的詞曲版權授權合約，已於2018年年底終止。

而青峰本人則在起訴後5天，才於Instagram（IG）上發文，他認為坦然面對、處理才是正解，並沒有把自己困在哀怨當中，「從來就對得起自己，對得起所有事情，沒什麼好愁苦的」，「髒水瘋狂潑來，那就擦擦洗洗，或許髒水或擦洗的過程會帶來靈感」，最後更以他的新歌「Tomorrow will be fine」激勵自己，「不管發生什麼，我始終相信，都會是好的。就算再多不好，自己就有讓一切變好的能力，那就是所謂的，Tomorrow will be fine。」

▼吳青峰對於侵權案坦然面對，並激勵自己「Tomorrow will be fine」。（圖／資料照／記者張一中攝）

►快讓自己成為最美麗動人的女王！他就能看到妳～

【更多新聞】

►影／感覺2人有戀愛氛圍！劇組女主管為豆導性侵做證：因為她都笑笑的

►影／復古達人涉侵權！「味王」等懷舊元素竟翻攝圖鑑照 張信昌：只想傳承

►受前婆婆拜託照顧親生2兒3個月…竟遭前夫告略誘！法官還她清白