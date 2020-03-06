長按喇叭催促重機騎士靠邊一點　台中男「降下車窗」賠8000元

記者黃翊婷／綜合報導

翁姓攤販老闆去年3月18日晚間8時許開車行經台中市北區雙十路一段與太平路路口時，對前方的郭姓重機騎士按喇叭，雙方因此發生爭執，他一氣之下搖下車窗以台語飆罵五字經，最後卻為了這一句氣話，被台中地院法官依公然侮辱罪判處罰金8000元。

判決書中提到，翁男當天開車行經事發路段，發現郭姓騎士停在左轉車道等待左轉，剛好擋住自己的行進路線，於是長按喇叭催促，並降下車窗探頭要求對方靠邊一點；然而，郭姓騎士認為自己並沒有違反交通規則，雙方一度發生口角爭執。

▲事發路口。（圖／翻攝自Google地圖）

翁男吵到最後越想越不爽，竟然在繞過騎士右側時，又降下車窗大聲罵出一句五字經「X你娘XX」。郭姓騎士不滿自己守法卻無辜挨罵，氣得前往警局報案，並提供清楚拍下車牌號碼的行車紀錄器影像，讓警方順利找到人。

翁男挨告後對於罵髒話一事坦承不諱，但辯稱不是故意要罵人，「我承認有罵那些話，那是因為當時情緒比較激動，而且那是我的口頭禪，我知道是我錯了。」

台中地院法官認為，不論翁男罵的是三字經還是五字經，或者拿習慣用詞、口頭禪當藉口，都無法免責，畢竟在一般人的認知中，「X你娘」等髒話都有輕蔑、不屑之意，考量到他至今仍未與郭男達成和解，最後依公然侮辱罪判處罰金8000元，得易服勞役8日，全案仍可上訴。