　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

捷運扶梯偷拍短裙女私密處　他掰「手機被媽媽丟了」！法官嘆：犯錯還說謊

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲手扶梯示意圖。（圖／記者謝侑霖攝）

▲黃男搭捷運手扶梯時，用手機偷拍女子的裙底風光，還怕手機被檢警沒收，謊稱被母親丟掉了。（示意圖／記者謝侑霖攝）

記者孫于珊／台北報導

上班尖峰時刻，一名黃姓男子搭捷運手扶梯時，發現前方有一名穿裙子的成年女子小惠（化名），翹臀、美腿的身材，令黃男興起「汙穢想法」，他馬上拿起手機，把小惠的裙底風光拍好拍滿，不料當場被逮。台北地院一審依妨害祕密罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元；而黃男提上訴表示，他是一時衝動才犯錯，希望法官給他機會，不過法官發現，黃男說謊稱犯案手機「被母親丟掉」，黃男是否能獲輕判，仍有待法官審酌。

原審判決指出，2019年7月3日上午8時40分許，黃男在北市松江南京捷運站4號出口上行的手扶梯，手持智慧型手機尾隨小惠，並將手機撐於膝蓋，好往上拍到小惠的裙底，竊錄其隱私部位，而小惠當場察覺，馬上伸手抓住他，一旁民眾見狀後也幫忙報警處理，黃男因此被判拘。

黃男上訴表示，他已記取教訓，希望法官能給他改過自新的機會，他會多去關心身旁事務，不沉溺於汙穢思想，也會去幫助需要幫助的人，讓自己有獲得心靈救贖的機會，當時會犯錯是因自己控制不良、一時衝動，事後也有去醫院治療。

檢察官說，黃男是初犯，只要他能說出如何強化心理能量、永不再犯的計畫，及具體作為，展現誠意說出不會再犯，就不再苛求，同時希望法官照原判決處理。

小惠的代理人則當庭指出，黃男的行為嚴重造成小惠的心理恐慌及不安全感，陰影難以抹滅，且小惠發現黃男手機裡還有其他女子的私密照，被害人不只小惠一人，加上黃男怕手機被沒收，竟謊稱手機被丟了，明明手機就在身邊，因此不接受黃男獲緩刑，但能接受服勞役！

法官也心有戚戚焉表示，早在審理程序時，就知道黃男說謊，怎麼可能手機被母親丟掉後，又被朋友找到等語。黃男也當庭承認自己說謊，法官無奈對黃男說，犯錯又說謊，怎麼能讓人相信有悔改之心，同時考量他從事飯店房務服務業，也警告他不要再有非分之想，最後諭知將於25日宣判。

▼黃男一審被判拘役後，上訴表示他已記取教訓，希望法官能給他自新機會。（圖／記者孫于珊攝）

▲▼黃男在北市松江南京捷運站4號出口上行的手扶梯，偷拍女子裙底風光。（圖／記者孫于珊攝）

►女王就是妳！

【更多新聞】

大陸賺進上億元沒分潤！　蘇打綠樂團青峰與15年恩師對簿公堂

影／復古達人涉侵權！「味王」等懷舊元素竟翻攝圖鑑照　張信昌：只想傳承

受前婆婆拜託照顧親生2兒3個月…竟遭前夫告略誘！法官還她清白

ET快訊
快訊／斗六心臟病少年「咳血轉送北榮」　11:26順利抵達
被嗆「不開心就不要做」　藥師掛牌停賣1日..郵差送貨也拒收
劉樂妍沒隔離就住院開刀：等不了14天！求救衛生局錄音曝..公
美國參議院一致通過台北法案！待川普簽署生效
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

謝和弦東大門爆衝突...莉婭肉身苦勸！竟意外走光「露出神秘粉紅三角」

捷運扶梯偷拍短裙女私密處　他掰「手機被媽媽丟了」！法官嘆：犯錯還說謊

反「一例一休」指揮群眾衝撞立法院　工鬥團體無罪確定

少女逃離安置機構借住他家！酒後帶回房內硬上…色男辯：我那天睡沙發

約女兒去書局…半路溜進摩鐵硬上！色繼父試過1次還想要～妻怒揭他惡行

台南黃姓女子1片口罩賣17元　永康警辦她哄抬口罩價格

信義區夜店爆氣「電梯內猛捅2刀」！他冷回：我才刺半刀…安管男還幫藏折疊刀

左營深夜街頭喋血！海軍志願役外散宿變「小吃部亂鬥」　1人被敲破頭

2男泰安鄉「泡野溪溫泉」遇河水暴漲受困　吉普車隊穿越急流救援

快訊／宜蘭監獄前副典獄長林祺源被控藉按摩性侵　無罪改判8年

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

焦凡凡認愛婁峻碩首公開露面　曝男友浪漫「捧一束花驚喜接機」

小孩「學台語」害英文不標準？他神切換三聲道打臉：聽你在唱

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

台灣頂尖防疫登法《世界報》頭條 民勤戴口罩他佩服：衛生意識超強

18台人拒檢！害包機延誤4小時　教授氣：就丟包武漢！是在屌什麼

謝和弦東大門爆衝突...莉婭肉身苦勸！竟意外走光「露出神秘粉紅三角」

捷運扶梯偷拍短裙女私密處　他掰「手機被媽媽丟了」！法官嘆：犯錯還說謊

反「一例一休」指揮群眾衝撞立法院　工鬥團體無罪確定

少女逃離安置機構借住他家！酒後帶回房內硬上…色男辯：我那天睡沙發

約女兒去書局…半路溜進摩鐵硬上！色繼父試過1次還想要～妻怒揭他惡行

台南黃姓女子1片口罩賣17元　永康警辦她哄抬口罩價格

信義區夜店爆氣「電梯內猛捅2刀」！他冷回：我才刺半刀…安管男還幫藏折疊刀

左營深夜街頭喋血！海軍志願役外散宿變「小吃部亂鬥」　1人被敲破頭

2男泰安鄉「泡野溪溫泉」遇河水暴漲受困　吉普車隊穿越急流救援

快訊／宜蘭監獄前副典獄長林祺源被控藉按摩性侵　無罪改判8年

不妥協的空調品質工藝！三菱電機推旗艦品質入門價搶攻市占　

謝和弦東大門爆衝突...莉婭肉身苦勸！竟意外走光「露出神秘粉紅三角」

美媒大讚「台灣防疫」教導全球寶貴一課！列出8點關鍵狂推

防疫最後一塊拼圖　學界、朝野立委促「公衛師法」盡速立法

阿嬷嗆不爽不要做！藥局氣到不賣了　藥師公會：很多苦來自民眾不體諒

歐洲疫情失控！　總代理飛達宣布：歐鐵可「全額退費、免費改票」

馬英九喊話新黨主席　對症下藥痛加改革、再度贏回執政

南半球女王「耳機線纏腰」　19秒一次完成2種挑戰！影片最後附彩蛋

亞股受驚！日港股暴跌近千點、韓台股跌幅逾4％　陸股下跌逾1％已是相對抗跌

美新研究：「緯度和溫度」與病毒傳播有關聯！　這些地區未來要注意

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

社會熱門新聞

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

心臟病兒急送北榮！救護車車牌曝光

10年來忍受1萬人蹂躪…美艷輕熟女痛苦存下千萬

三重正妹警腰包繡「屁孩殺手」　網戀愛敲正面照

女騎士擦撞貨車！「腦漿四溢」爆頭慘死

誆投資型保險保證獲利　賣7客戶44張保單涉詐欺

女童隨陌生人進山區　竟在墓園現身

26歲護理師遭砂石車爆頭！工作2年第1次遲到

青峰涉侵著作權！台北地院分案完成

台北男夜衝新竹給大一女友生日驚喜　她正和前任嘿咻

前南投縣長李朝卿狂收111次回扣！妻舅也一起貪　下場曝

6男揪17歲妹開毒趴「輪流玷汙」！清潔工見暴斃裸屍嚇壞

中華電幽靈標案詐千萬　台北營運處2主管改列被告

通緝犯發燒咳不停　檢「暫緩發監」返家自主管理

更多熱門

相關新聞

搭北捷感覺濕熱…她褲上竟沾「白色透明液體」

搭北捷感覺濕熱…她褲上竟沾「白色透明液體」

一名退休的簡姓男子搭乘台北捷運淡水線時，見一名婀娜多姿的女子珍珍（化名）站在捷運車廂車門旁，竟忍不住「掏鳥」觸碰珍珍的翹臀及蜜大腿，進而射精！台北地院發現，簡男並非初犯，又翻異前詞，否認犯行，因此依性騷擾罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬元。可上訴。

手機偷拍學妹洗澡！狼裝沒事給安慰

手機偷拍學妹洗澡！狼裝沒事給安慰

高捷通車12年　購屋族熱愛3站揭曉

高捷通車12年　購屋族熱愛3站揭曉

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

飯店裝攝影機　1年偷拍1700則影片

手掌張超大！色男摸她蜜大腿…竟辯：老花走不穩

手掌張超大！色男摸她蜜大腿…竟辯：老花走不穩

關鍵字：

偷拍捷運站MRT松江南京色狼攝狼妨害祕密

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

即／譚德塞：新冠肺炎有大流行特徵

謝和弦「突遭路人包圍群譙」　莉婭緊抱護他上車

快訊／湯姆漢克斯確診新冠肺炎

爵士巨塔戈貝爾確診新冠肺炎

誰把疫情傳進義大利？謎底揭曉

台中警性侵酒醉女大生！她男友聽完：喔

劉樂妍沒隔離就開刀：我等不了14天！「求救衛生局」錄音曝光

18台人拒檢真相　知情家屬還原

花蓮男群聚挑釁謝和弦　影片曝光！

蔡宜芳為何愛大20歲大叔？　她揭3大真相網跪了

湯姆漢克斯和妻子確診新冠肺炎！　認「出現5症狀」

劉真臉書發文「辛龍傳好消息」！換心用盡人脈「擠進優先順序」

日本超商想買台灣口罩　經濟部長回應了

牙醫老公氣炸離家　寫真女星「挺6個月身孕」被提離婚

真實感染數更多　義男見嘸父母屍爆哭

更多

最夯影音

更多
口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？

口罩網購「7元運費不該收」　陳玉珍再嗆：不是剝兩次皮嗎？
「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「鋼鐵部長」26小時鋼鐵行程曝！　包機抗疫陳時中全程盯場未闔眼

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

「口罩國家隊」本周將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結一致防疫！

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

運鈔車「過彎失控」國道3號翻覆！　420萬撒滿地...國道警傻眼：怎撿？

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

日薪300照做...他分享勵志經歷　街頭演出2年存「人生第一桶金」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面