捷運扶梯偷拍短裙女私密處　他掰「手機被媽媽丟了」！法官嘆：犯錯還說謊

▲黃男搭捷運手扶梯時，用手機偷拍女子的裙底風光，還怕手機被檢警沒收，謊稱被母親丟掉了。（示意圖／記者謝侑霖攝）

記者孫于珊／台北報導

上班尖峰時刻，一名黃姓男子搭捷運手扶梯時，發現前方有一名穿裙子的成年女子小惠（化名），翹臀、美腿的身材，令黃男興起「汙穢想法」，他馬上拿起手機，把小惠的裙底風光拍好拍滿，不料當場被逮。台北地院一審依妨害祕密罪，判他拘役30日，得易科罰金3萬元；而黃男提上訴表示，他是一時衝動才犯錯，希望法官給他機會，不過法官發現，黃男說謊稱犯案手機「被母親丟掉」，黃男是否能獲輕判，仍有待法官審酌。

原審判決指出，2019年7月3日上午8時40分許，黃男在北市松江南京捷運站4號出口上行的手扶梯，手持智慧型手機尾隨小惠，並將手機撐於膝蓋，好往上拍到小惠的裙底，竊錄其隱私部位，而小惠當場察覺，馬上伸手抓住他，一旁民眾見狀後也幫忙報警處理，黃男因此被判拘。

黃男上訴表示，他已記取教訓，希望法官能給他改過自新的機會，他會多去關心身旁事務，不沉溺於汙穢思想，也會去幫助需要幫助的人，讓自己有獲得心靈救贖的機會，當時會犯錯是因自己控制不良、一時衝動，事後也有去醫院治療。

檢察官說，黃男是初犯，只要他能說出如何強化心理能量、永不再犯的計畫，及具體作為，展現誠意說出不會再犯，就不再苛求，同時希望法官照原判決處理。

小惠的代理人則當庭指出，黃男的行為嚴重造成小惠的心理恐慌及不安全感，陰影難以抹滅，且小惠發現黃男手機裡還有其他女子的私密照，被害人不只小惠一人，加上黃男怕手機被沒收，竟謊稱手機被丟了，明明手機就在身邊，因此不接受黃男獲緩刑，但能接受服勞役！

法官也心有戚戚焉表示，早在審理程序時，就知道黃男說謊，怎麼可能手機被母親丟掉後，又被朋友找到等語。黃男也當庭承認自己說謊，法官無奈對黃男說，犯錯又說謊，怎麼能讓人相信有悔改之心，同時考量他從事飯店房務服務業，也警告他不要再有非分之想，最後諭知將於25日宣判。

▼黃男一審被判拘役後，上訴表示他已記取教訓，希望法官能給他自新機會。（圖／記者孫于珊攝）

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