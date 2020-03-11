受前婆婆拜託照顧親生2兒3個月…竟遭前夫告略誘！法官還她清白

▲失婚婦照顧親生2兒，卻被前夫控略誘，法官認為她想爭監護權故判無罪。（示意圖／Pixabay）

記者孫于珊／台北報導

一名失婚的蔣姓婦人與前夫育有一對未成年男雙胞胎，日前因前婆婆以前夫出國為由，請她接手照顧，不料她帶走小孩後，卻被前夫控未按時將孩子送回家，而吃上略誘罪官司。法官認為，蔣婦只是在爭監護權，並無犯意，因此判她無罪，可上訴。

檢察官起訴指出，蔣婦與丈夫2017年8月離婚後，依協議，2名孩子的權利義務由男方行使，然而蔣婦2018年11月21日中午12時許，前往彰化縣前夫住處，帶走2名2歲半的孩子，雖允諾5日內會將孩子攜回，但期限已到，蔣婦卻拒絕接聽前夫電話，使前夫無法與孩子聯繫，也無法知悉孩子的所在位置，因此怒告蔣婦涉犯《刑法》略誘罪。

台北地院審理期間，蔣婦辯稱，2名孩子的照顧事宜，她多與前婆婆（孩子的阿嬤）聯繫，而前婆婆於2018年11月初打電話告知她，前夫出國3個月，前婆婆自己因工作也無法全心照護2名孩子，希望由她接手照顧3個月，而她當時也有工作，因此為了照顧小孩提前向公司離職。

蔣婦還說，當時並未約定2018年11月26日需把小孩帶回前夫家，照顧期間，因小孩的預防針已逾期，她請前夫寄送小孩健保卡，但前夫卻沒有寄，她也不知前夫到底有無出國，只覺得前夫照顧不周，所以打算先接回照顧，前夫也沒有打電話給她，而她則有回訊息告知前夫小孩在新北市新店區的家，並無阻隔前夫行使權利義務的犯意，後來她也提起改定親權訴訟。

前夫則說，蔣婦到彰化帶走2名孩子時，他有在彰化家裡，因不想見到蔣婦，所以才沒出面，交由他的弟媳處理，事後他有用LINE與蔣婦約定2018年11月26日要把孩子帶回，只是該對話紀錄已不在了。

法官勘驗蔣婦與前婆婆的電話錄音檔，發現前婆婆確實曾告知蔣婦，因兒子出國不在，且自身有業務工作無法照顧2名小孩一事，還說到「等兒子回來監護權給妳」等語；雖然蔣婦知道前婆婆說謊，前夫沒出國後，仍未交還小孩，但法官認為，蔣婦因想爭取親權才沒把小孩送回前夫家，並不具略誘犯意，故判她無罪。

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