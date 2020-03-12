後悔偷很吵的排氣管！賊專竊萬元「手工管」臉書賣　車主靠這招釣出他

▲竊嫌專偷高價的手工排氣管轉賣，被車主以面交方式釣出逮人。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

又是你！新北市一名顏姓男子偷遍新北地區，習慣竊取民眾的機車車牌後，掛著贓牌在土城、三重地區尋找「高價手工排氣管」行竊，並在臉書「Marketplace」拍賣出售，犯案後再將車牌裝回原車，車主渾然不知成了替死鬼；三重張姓被害人在臉書上發現自己失竊的排氣管，5日與顏嫌相約面交，並通報員警逮人，這才發現他昨天才因竊盜被警方移送，已是警局常客。

據查證，36歲的顏姓嫌犯2日凌晨4時許，掛著贓牌前往三重區三民街上，將張姓車主的機車牽到巷內空地，並拔走上頭價值上萬元的改裝手工排氣管，之後在逛臉書拍賣網站時，發現有賣家疑似販賣自己失竊的排氣管，他約面交後氣得報案求助。

5日下午2時許，雙方在三重區菜寮捷運站鄉約面交，車主一確認排氣管編後與自己失竊的相符，立刻通報埋伏員警上前將他制伏；經清查，顏嫌車廂內也有2隻失竊的排氣管、失竊車行照及卡鉗等贓物。

顏嫌被逮時還直呼冤枉，直到被送進偵查隊後，被前一天移送他的偵查隊員一眼認出，虧道：「齁，又是你！」這才願意乖乖認罪，訊後依照竊盜及贓物罪嫌移送偵辦。

▼警方將顏姓竊嫌移送偵辦。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼顏嫌犯案時所戴的安全帽顏色特殊。（圖／記者陳豐豐德翻攝）

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